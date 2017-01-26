کیفیت آب شرب اردبیل بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی بعدازظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شهروندان از بخش‌های مختلف شهر نسبت به کیفیت نامناسب آب شرب و رنگ و بوی نامطبوع آن ابراز گله‌مندی کرده‌اند.

وی افزود: تصاویر مختلفی از وضعیت ظاهری آب شرب به ما انعکاس یافته و لازم است دستگاه‌های متولی نسبت به بهبود وضعیت آب شرب اردبیل اقدام کنند.

به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکل آب شرب اردبیل اختصاص یافته که فرصت مناسبی برای دستگاه‌های متولی است.

فیضی افزود: ضروری است طرح‌های در دست اجرا که با هدف بهبود کیفی آب شرب انجام می‌شود تسریع شده و با اعتبار اختصاص یافته تسریع شود.

وی تأکید کرد: نمایندگان استان مطالبات مردم را پیگیری کرده و تا حد توان و اختیارات برای جذب اعتبارات اقدام می‌کنند اما در ادامه انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز به شکل مطلوب این اعتبارات را به کار گیرند.