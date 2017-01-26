ساختمان اتاق اصناف آران و بیدگل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی نژاد، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این ساختمان، اظهار داشت: اتاق اصناف آران و بیدگل در مدت چهار سال و در محل سایت اداری شهرستان احداث شده است.

افزود: این ساختمان در زیربنای ۸۵۰ متر مربع در چهار طبقه شامل سالن اجتماعات، سالن جلسات،اتاق کسبه و مهمانسرا احداث شده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان آران و بیدگل اظهار کرد: برای بهره برداری از این ساختمان بیش از ۱۵ میلیارد ریال از محل در آمدهای اتحادیه های اصناف شهرستان و کمک یک میلیارد ریالی خیر هزینه شده است.

وی تصریح کرد: تا پیش از این اصناف شهرستان در قالب مجمعی در یک ساختمان استیجاری فعالیت می کرد که با ارتقای اصناف این مجمع تبدیل به اتاق اصناف شده است.

نجاتی نژاد اظهار کرد: هم اکنون اتاق اصناف شهرستان با ۱۴ اتحادیه از جمله اتاق های اصناف فعال در استان اصفهان است که فعالیت خود را در حوزه های مربوطه انجام می دهد.