اعزام هیئت تجاری- اقتصادی ۳۶ نفره هرمزگان به کشور عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی بیان داشت: امسال دو نمایشگاه از محصولات استانی در کشور عمان برپا شد که با پیگیریهای انجام شده بنا داریم در سال آتی چهار نمایشگاه در این کشور داشته باشیم.

وی کشور عمان را بازار خوبی برای محصولات کشور دانست و افزود: با پیگیریهای مستمری که در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان داریم، تمرکز استان بر روی بازار عمان، بعنوان یکی از بازارهای هدف استان شناخته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه به فرهنگ استان هرمزگان و کشور عمان اشاره نمود و گفت: خوشبختانه علاقمندی فراوانی به لحاظ فرهنگی بین ما و عمانی ها وجود دارد و این می تواند نقطه عطفی برای ایجاد ارتباط بیشتر بین استان هرمزگان و این کشور باشد.

قاسمی در ادامه با تشکر از بخش خصوصی افزود: باعث سرافرازی است که وضعیت تجاری استان هرمزگان بهبود چشمگیری داشته است و این تنها به همت ما نبوده بلکه با همکاری و همیاری بخش خصوصی توانستیم این موفقیت را کسب کنیم.

مشاور استاندار در امور سرمایه گذاری نیز در این خصوص افزود: در یکسال گذشته فضایی ایجاد شده که عملکرد تجاری استان در عمان بعنوان عملکرد کشور ارائه شده است.

مدرس اظهار داشت: استان هرمزگان بعنوان مسیر تجاری کشور با عمان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است هیات تجاری- اقتصادی هرمزگان با شرکت ۱۳ نفر از مدیران دستگاههای اجرایی، تجار و بازرگانان، ۲۲ نفر غرفه دار در قالب ۱۳ غرفه از استان هرمزگان در نمایشگاه بین المللی مسقط شرکت داشتند.