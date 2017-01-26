۲۸درصد آثار ارسالی به کتاب سال حوزه به مرحله پایانی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حقی ظهر پنجشنبه در همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد در گزارشی با اشاره به فعالیت های دبیرخانه کتاب سال حوزه اظهار داشت: تعداد ۸۷۵ اثر مکتوب به هجدهمین دبیرخانه کتاب سال حوزه رسیده که از این تعداد ۱۰ اثر به عنوان آثار برگزیده، ۹ اثر شایسته تقدیر و ۱۹ اثر دیگر نیز شایسته تحسین شدند.

وی اظهار داشت: ۲۷۷ داور در مراحل مختلف در ارزیابی هجدهمین همایش کتاب سال حوزه مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: ۷۳۸ کتاب، ۱۳۷ پایان نامه و در قالب ۱۱۳۴ مجلد به همایش کتاب سال حوزه ارائه شد که ۲۴۲ اثر در حدود ۲۸ درصد آثار به مرحله پایانی داوری راه یافتند .

حجت الاسلام حقی با اشاره به عدم ناکامی برخی از آثار در راه یافتن به مرحله نهایی بیان داشت: ۷۲ درصد آثار نتوانستند به مراحل بعدی ارزیابی هجدهمین کتاب سال حوزه راه یابند که به دلایلی از جمله عدم توجه به نیازسنجی ها، ضعف در روشهای نگارشی، ضعف در ابتکار و نوآوری و همچنین ضعف علمی و رویشی و تکرار نویسی را اشاره کرد.

دبیر همایش کتاب سال حوزه بیان داشت: فقدان نگاه کلان و یکپارچه در عرصه تالیف ، سلیقه ای و جزیره ای نگریستن نویسندگان ، فقدان نقشه علمی و فاصله گرفتن از مجامع علمی جهان اسلام از جمله مواردی است که می توان از آنها به عنوان چالش عرصه تالیف کتاب در حوزه اشاره کرد.

وی عنوان داشت: برای ارتقای کیفی آثار باید به بهره گیری از فکر و طرح نو در تولید اثر ، در نظرگرفتن نیازسنجی و اولویت بندی های مورد نیاز جامعه، مستند نویسی و روشمند سازی تالیف کتاب توجه داشت.

حجت الاسلام حقی ادامه داد: ۱۳۷ پایان نامه سطح چهار در سال ۹۴ دفاع و به این همایش ارسال شد که تنوع موضوعات پایان نامه ها مورد توجه بود اما انتظار آن است که پایان نامه ها با رویکرد پاسخ به نیازهای علمی باشد.

وی افزود: در همایش کتاب سال حوزه امسال آثار در عرصه های فقهی و اصولی نسبت به دوره‌های گذشته کاهش داشته و انتظار می‌رود به این دو عرصه که در حقیقت هویت علمی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود توجه لازم صورت گیرد.

وی عنوان کرد: در مجموع در ۱۸ دوره برگزاری کتاب سال حوزه ۱۱ هزار اثر ارائه شد که از این تعداد ۵ هزار اثر مورد ارزیابی تفصیلی قرار گرفت که ۶۶۰ اثر به عنوان آثار برتر در طی سال های اخیر برگزاری معرفی شدند .

وی اشاره به مراحل داوری هجدهمین دوره کتاب سال حوزه بیان داشت: آثار ارسالی در ۱۶ گروه گونه بندی شدند و ارزیابی اولیه صورت گرفت و در مرحله بعدی ارزیابی تفصیلی از سوی داوران انجام شد در مرحله نهایی نیز انتخاب آثار برتر در دستور کار قرار گرفت.