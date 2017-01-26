جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد هفته آینده تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی امروز در دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد در پاسخ به مهر گفت: بر اساس اساسنامه، اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد باید رئیس هیات امنا را مشخص کنند که پیش بینی می کنیم تا پایان هفته آینده این جلسه تشکیل شود.

وی یادآور شد: در جلسه بعدی هیات موسس دانشگاه نیز کاندیداهای جدید برای هیات موسس بررسی می شوند و برای نتیجه نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهند شد.

رئیس هئیت موسس دانشگاه آزاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال تغییر ساختار در دانشگاه آزاد گفت: من تازه به این دانشگاه آمده ام و دارم ساختار این دانشگاه را می شناسم.

وی افزود: هر کاری که برای پیشرفت دانشگاه آزاد لازم باشد دریغ نمی کنیم.

ولایتی با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: وی اساسی ترین نقش را در دانشگاه آزاد ایفا کرد و امیدوار بودیم که وی سالهای طولانی را در این زمینه و دیگر فعالیت ها سپری کنند.

وی اظهار داشت: امیدوارم که همه ما قدردان زحمات آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگر افرادی که در این دانشگاه تلاش کردند، باشیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد فعالیت خود را از صفر شروع کرده است، افزود: این دانشگاه نقش بسزایی در فعالیت های علمی و آموزشی کشور داشته است و امروز که شاهد صندلی های خالی در دانشگاهها هستیم نشان از توسعه آموزش عالی کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: با عرض سلام و درود به محضر مقام معظم رهبری ایشان به دلیل حساسیت و دقت بسیاری که برای دانشگاه آزاد داشته اند به بنده حکم دادند و من نیز از حکم ایشان اطلاع نداشتم و با توجه به اینکه امر ایشان بر ما مطاع است و اطاعت از ولی فقیه اساس دین ما است بنابراین امیدوارم انتظار ایشان را در زمینه دانشگاه آزاد برآورده کنم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی به موضوع علم و اقتصاد دانش بنیان تاکید داشته اند، خاطرنشان کرد: امیدواریم فعالیت های پژوهشی و دانش بنیان این دانش ها توسعه یابد.

ولایتی عنوان کرد: این دانشگاه ظرفیت های زیادی در حوزه های مختلف از جمله پژوهش و فناوری دارد.

وی اظهار داشت: از تمام افرادی که برای دانشگاه زحمت کشیدند مانند دکترجاسبی، دکتر دانشجو و دکتر میرزاده که شخصیت شناخته شده ای در حوزه علم و فناوری هستند تشکر می کنیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی وقت زیادی را برای دانشگاه می گذاشتند و بعد از رحلت ایشان از سوی مقام معظم رهبری حکمی صادر شد تا در روند فعالیت های این دانشگاه خللی ایجاد نشود که امیدوارم با دعای ایشان فعالیت های این دانشگاه توسعه یابد.

ولایتی ادامه داد: در این دانشگاه باید پژوهش و فناوری حرف اول را بزند چرا که مقام معظم رهبری نیز تاکید بسیاری بر موضوع اقتصاد دانش بنیان داشته اند.

وی عنوان کرد: اعلام می کنم که با حمایت مردم و اساتید و دست اندرکاران دانشگاه آزاد بتوانیم گام های بلندی در حوزه پژوهش در این دانشگاه برداریم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: پژوهش باید در دانشگاه آزاد مقدم بر آموزش باشد.

ولایتی اظهار داشت: در این دانشگاه باید رساله های دکتری واقعا رساله باشند نه اینکه رساله ها رونویسی باشند و اگر کسی تحقیقی انجام داد دستاوردهای تحقیق به همه افراد آموزش داده شود.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم به سمت پژوهش های کاربردی و موضوع اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم می توانیم رضایت مقام معظم رهبری و مردم را بدست آوریم.

دانشگاه آزاد ملک هیچ فردی نیست

ولایتی با بیان اینکه دانشگاه آزاد متعلق به مردم است، گفت: این دانشگاه ملک هیچ فردی به شمار نمی رود و با توجه به اینکه این دانشگاه از طریق بیت المال تاسیس شده است باید به مردم پاسخگو باشیم.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد ادامه داد: افراد بزرگی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی زحمات زیادی برای دانشگاه آزاد کشیدند به نحوی که وی از زمان ریاست جمهوری تا آخرین لحظات زندگی خود بدنبال رشد این دانشگاه بود.

وی اضافه کرد: جزئیات برنامه های علمی و آموزشی این دانشگاه بعد از جلساتی که با اعضای هیئت امنا، دانشگاهیان و روسای واحدهای استانی برگزار کردیم اعلام خواهد شد.

ولایتی اظهارداشت: بر اساس آمارهای اجمالی که من در اختیار دارم اکنون ۹۰ درصد رشته های این دانشگاه بدون کنکور پذیرش دانشجو دارند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در خصوص صندلی های خالی این دانشگاه نیز گفت: شاید لازم باشد تجدیدنظری در خصوص رشته های مختلف این دانشگاه انجام دهیم و مشخص کنیم که اکنون جامعه و دیگر دانشگاهها در چه رشته هایی کمبود دارند.

فعالیت های مالی و محاسباتی دانشگاه آزاد شفاف سازی می شود

وی گفت: باید در کارهای مالی و محاسباتی این دانشگاه در مرکز و استانها شفاف سازی صورت گیرد.

ولایتی تاکید کرد: در این دانشگاه هیچ هزینه ای بجز آنچه برای آموزش و پژوهش صورت می گیرد صرف نخواهد شد و از اسراف و هزینه های غیرلازم جلوگیری می شود.

فعالیت های اندک دانشگاهها و دانشگاه آزاد در حوزه علوم انسانی

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: در علوم انسانی چه در دانشگاه آزاد و چه در دیگر دانشگاهها کارهای پژوهشی منجر به تولید مقالات بین المللی نمی شود.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه علوم انسانی مقالات در حدی نیستند که بتوانیم آنها را در مجلات بین المللی چاپ کنیم.

ولایتی گفت: اکنون دیگران در علوم انسانی فعالیت می کنند و ما آنها را در دانشگاهها تدریس می کنیم.

به شبهات پاسخ می دهم

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد در پاسخ به سئوالی در خصوص موضوع تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد گفت: ما مسئول هستیم و مسئول فردی است که اگر مورد سئوال واقع شود به سئوالات پاسخ می دهد.

وی تاکید کرد: از زمانی که حکم را گرفته ام مسئولیت سنگینی بر عهده گرفته ام و هر آنچه لازم باشد از جمله پاسخ به شبهات در خصوص دانشگاه آزاد را پاسخ می دهم.

ولایتی در پاسخ به فعالیت های پزشکی دانشگاه آزاد نیز گفت: در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد فعالیت های زیادی انجام شده اما حوزه پزشکی از کشش بالایی برخوردار است و اما حوزه پزشکی برای ارتقا از کشش بالایی برخوردار است.

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: کار پزشکی به دلیل پیچیدگی ها زمان بر است و بسیار همت می خواهد.