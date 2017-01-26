لزوم افزایش زمان فعالیت شوراها/اصفهان ۷۰۰هزارنفر جمعیت مازاد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر پنجشبه در نشست شورای پژوهشی مراکز پژوهش شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها با اشار ه به اینکه این مرکز در راستای ارتقای جایگاه شوراها گام بر می‌دارد، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که ضروری است که هر کس در هر جایگاهی نسبت به ارتقای جایگاه خود تلاش کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین وظایف مرکز پژوهش شوراهای اسلامی کمک به حفظ و ارتقای جایگاه شوراهاست، اضافه کرد: باید باور داشته باشیم تضعیف شوراها به معنای تضعیف مطالبه از حاکمیت است او از این رو باید به این مهم توجه داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه دید عموم مردم جامعه باید نسبت به شوراها از شورای شهرداری بودن به شورای شهر بودن تغییر یابد، اضافه کرد: از این رو برای اعتمادسازی به حاکمیت باید بین همه دستگاه‌های اجرایی با محوریت شوراها هماهنگی ایجاد شود.

زیر ساخت‌های اصفهان با جمعیت همخوانی ندارد

وی در ادامه به عدم هم‌خوانی زیرساخت‌های موجود در اصفهان با جمعیت این شهر اشاره داشت و گفت: باید توجه داشته باشیم که سیر صعودی مهاجرت به اصفهان به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای ارائه خدمات خوب به شهروندان ایجاد کرده است.

امینی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های شهر اصفهان برای جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری به وجود آمده و در حال حاضر در شهر اصفهان بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت مازاد داریم، ابراز داشت: این جمعیت روز به روز رو به افزایش است و این در حالی است که امکان توسعه بیشتر شهر اصفهان وجود ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گاه به اول بودن‌های ظاهری اصفهان افتخار نکرده و علاقه‌ای به مقایسه این شهر با دیگر شهرها نداریم، اضافه کرد: ضروری است که از رقابت‌های غیر سالم قومیتی ایجاد شده در کشور جلوگیری کنیم چراکه ما درصدد هستیم اصفهان را تنها با داشته‌ها و جایگاه خودش بسنجیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به کوتاه بودن دوران فعالیت در شوراها انتقاد کرد و گفت: شوراها نهادهای سیاسی و سیاستگذاری هستند و از این رو ترکیب سلایق مختلف سیاسی نیز در این نهاد دیده می‌شود و ضروری است که برای نزدیک شدن و تضارب آراء سلیقه‌های سیاسی مختلف زمان بیشتری را برای فعالیت شوراها در یک دوره اختصاص دهند.