زنجیره درمان مشکلات چشمی با حضور اپتومتریست کامل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر دوستدار در سمینار پاراکلینیک در اپتومتری که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود، افزود: اپتومتریست ها باید بتوانند خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه بدهند و این خدمت عملی نیست مگر با بالا رفتن دانش همکاران و خوشبختانه رشد اپتومتری در کشور خیلی بیشتر از امریکا است که در طی زمان به اینجا رسیده و هدف ما ارائه درست خدمت به جامعه است.

مدیر گروه دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: تست های پاراکلینیکی در زمینه تشخیص به موقع بیماری های چشمی و پیگیری روند درمان جزء لاینفک درمان را تشکیل می دهند.

دوستدار ادامه داد: اهمیت درخواست به موقع و درست و همچنین نحوه انجام صحیح و دقیق و در پایان تفسیر درست این تست ها توسط همکاران اپتومتریست خدمتی پیوسته است که در زنجیره درمان مشکلات چشمی را کامل می کند و بی تردید همکاران اپتومتریست و چشم پزشک با هم و در کنار هم حلقه های این زنجیر را تشکیل می دهند.

وی افزود: ۲۸۰۰ نفر اپتومتریست داریم که سالانه ۱۰۰ نفر به این تعداد افزوده می شود و تا ۱۰ سال آینده ۴۰۰۰ اپتومتریست خواهیم داشت.

دوستدار خاطر نشان کرد: جامعه اپتومتری نباید اجازه دهد افراد غیر متخصص وارد این حوزه شوند و سلامت بینایی مردم را به خطر بیاندازند.

ششمین سمینار سالانه جامعه اپتومتری با عنوان پاراکلینیک در اپتومتری روز پنج شنبه ۷ بهمن ۹۵ در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز بکار کرد.