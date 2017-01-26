برگزاری گفتمان انقلاب در ۲۵۰ مسجد اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی نظرپور بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری اردبیل تصریح کرد: همزمان با ورود امام خمینی (ره) آیین استقبال از ورود امام خمینی و نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان و به صورت نمادین در مدرسه دخترانه راهیان صادق برگزار می‌شود.

وی به رژه موتورسواران، زیارت قبور شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و افتتاح پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کمک‌هزینه جهیزیه ۱۲۰ نوعروس در این ایام تأمین‌شده و تحویل می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به برگزاری نمایشگاه‌های عکس و پوستر انقلاب اشاره کرد و گفت: همچنین به مدت ۱۰ شب در ۱۰ مسجد برنامه تلاوت قرآن و تواشیح برگزار می‌شود.

به گفته نظرپور علاوه بر برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی گفتمان انقلاب و بصیرت افزایی در ۲۵۰ مسجد با اعزام مبلغ برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخشی از برنامه‌های این دهه ویزیت رایگان در مراکز درمانی نیروهای مسلح و بیمارستان ایثار و همچنین اعزام اکیپ‌های درمان به روستاها و مناطق محروم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به اجرای صبحگاه مشترک، برگزاری یادواره شهدا، آیین مهمانی لاله‌ها، عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری همایش و نشست‌های انقلاب اسلامی، برگزاری نشست حجاب و عفاف به عنوان بخش‌هایی دیگر از برنامه‌های این ایام اشاره کرد.

نظرپور با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: در دهه فجر امسال ۱۳۷ واحد مسکن مددجویی نیز افتتاح می‌شود.