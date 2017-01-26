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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل خبر داد

برگزاری گفتمان انقلاب در ۲۵۰ مسجد اردبیل

برگزاری گفتمان انقلاب در ۲۵۰ مسجد اردبیل

اردبیل – رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری گفتمان انقلاب در ۲۵۰ مسجد استان در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی نظرپور بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری اردبیل تصریح کرد: همزمان با ورود امام خمینی (ره) آیین استقبال از ورود امام خمینی و نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان و به صورت نمادین در مدرسه دخترانه راهیان صادق برگزار می‌شود.

وی به رژه موتورسواران، زیارت قبور شهدا، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و افتتاح پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این کمک‌هزینه جهیزیه ۱۲۰ نوعروس در این ایام تأمین‌شده و تحویل می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به برگزاری نمایشگاه‌های عکس و پوستر انقلاب اشاره کرد و گفت: همچنین به مدت ۱۰ شب در ۱۰ مسجد برنامه تلاوت قرآن و تواشیح برگزار می‌شود.

به گفته نظرپور علاوه بر برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی گفتمان انقلاب و بصیرت افزایی در ۲۵۰ مسجد با اعزام مبلغ برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخشی از برنامه‌های این دهه ویزیت رایگان در مراکز درمانی نیروهای مسلح و بیمارستان ایثار و همچنین اعزام اکیپ‌های درمان به روستاها و مناطق محروم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به اجرای صبحگاه مشترک، برگزاری یادواره شهدا، آیین مهمانی لاله‌ها، عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری همایش و نشست‌های انقلاب اسلامی، برگزاری نشست حجاب و عفاف به عنوان بخش‌هایی دیگر از برنامه‌های این ایام اشاره کرد.

نظرپور با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: در دهه فجر امسال ۱۳۷ واحد مسکن مددجویی نیز افتتاح می‌شود.

کد مطلب 3888220
محمد میرزایی ناطق

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