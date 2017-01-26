منتظر نتیجه اظهارات ترامپ می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: ترکیه منتظر نتیجه دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد ایجاد منطقه امن در سوریه می ماند.

«حسین مفت اوغلو» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در این رابطه گفت: ترکیه از مدت ها قبل خواستار ایجاد منطقه امن در سوریه شده بود.

دونالد ترامپ شب گذشته، در گفتگویی با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: «قطعا منطقه‌ای امن را برای مردم در سوریه ایجاد خواهم کرد. به نظر من اروپا با اجازه دادن به میلیون‌ها نفر از مردم برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورها، مرتکب اشتباه عظیمی شده‌است».

رئیس‌جمهوری ایالات متحده افزود که نمی‌خواهد چنین چیزی در خاک این کشور اتفاق بیافتد.

بنا بر پیش‌نویس و اسنادی که برخی رسانه‌های خبری مانند رویترز یا کریستین‌ساینس‌مانیتور رویت کرده‌اند، ترامپ از وزارت دفاع، و نیز وزارت خارجه خواهد خواست تا طرحی با هدف ایجاد «منطقه امن» برای سوریه ارائه کنند.

بنا بر گزارش‌ها در پیش‌نویس این فرمان اجرایی آمده «وزارت خارجه با همکاری وزارت دفاع، طی ۹۰ روز پس از ابلاغ این فرمان، موظف هستند طرحی برای ایجاد منطقه امن در سوریه و مناطق اطراف آن برای شهروندان سوری آواره از جنگ آماده کنند».

هدف از ایجاد این منطقه «سکنی‌گزیدن در یک منطقه مطمئن، در انتظار بازگشت به محل سکونت یا دریافت اجازه سکونت در کشور ثالث» عنوان شده‌است.

به گفته این رسانه‌ها چنین طرحی ممکن است به حضور نظامی ایالات متحده در سوریه بیانجامد، هرچند جزئیات اجرایی هنوز مشخص نیست. آن‌طور که رویترز می‌گوید پیش‌نویس این فرمان اجرایی هنوز به امضای رئیس‌جمهوری آمریکا نرسیده‌است.