برخورد قاطع با قاچاق کالا در شهرستان بروجرد مستمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر امروز در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بروجرد اظهار داشت: در مبارزه با قاچاق کالا باید مراقب بود به کسی ظلم نشود و حق هیچ شهروندی ضایع نشود.

وی تشریح کرد: بسیاری از کالا های قاچاق سلامت جامعه را تهدید می کند و هزینه های سنگین را بر اقتصاد کشور وارد می کند و باید در این زمینه برخورد جدی صورت پذیرد.

فرماندار بروجرد افزود: بازرسی و بررسی قاچاق کالا باید با جدیت استمرار داشته باشد چرا که عدم استمرا آن و برخورد های مقطعی نتیجه خوبی را حاصل نمی کند.

معاون سیاسی فرمانداری بروجرد گفت: در ارتباط با عطاری ها در بروجرد جلسات مختلفی برگزار شده و ۲۵ عطاری تا کنون شناسایی شده است.

گودرزیان گفت: در جلسات درباره عطاری ها این تصمیم گرفته شد که عطاری ها محل عرضه گیاهان دارویی باشد.

وی عنوان کرد :متاسفانه در بررسی ها مشخص شد برخی عطاری ها محل عرضه گیاهان دارویی نیست و مستقیم عده ای داروی گیاهی تجویز می کنند و حتی در بین بررسی ها برخی اقدام به فروش مواد مخدر هم می کردند.