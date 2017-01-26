بشاگرد همچنان از دسترس خارج است/باز گشایی راه های روستایی آغاز شد

یوسف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر و جاری شدن سیل و قطع ارتباط مخابراتی در بشاگرد گفت: بارندگی و سیل جاری شده در بشاگرد سبب ایجاد خسارت به زیر ساخت ها و شبکه های ارتباطی مخابرات شده است.

حسینی گفت: می توان گفت که این بارندگی به همه راههای ارتباطی روستایی شهرستان آسیب و خسارات جدی وارد کرده اما در بخش گوهران از ۶۹ روستا بیشتر آنها در حال حاضر راهشان مسدود و یا تردد به سختی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه نبود شبکه های تلفن همراه سبب اختلال در برقراری ارتباط با روستاها شده است بیان داشت: هنوز اطلاع دقیقی از روستاها به مرکز بخش و یا فرمانداری برای بررسی و خدمات دهی گزارش نشده است.

حسینی گفت: در حال حاضر افردی که در روستاها از تلفنهای روستایی برخوردار هستند در صورتی که به شبکه های برق آنها آسیبی وارد نشده امکان برقراری ارتباط وجود دارد.

حسینی افزود: از امروز اکیپ راهداری واداره راه برای شناسایی وبازگشایی راههای روستایی که سیل وبارندگی آنهارا مسدود وامکان تردد وجود ندارد را باز گشایی می کند.

بخشدار گوهران گفت: به محض اطلاع از روستاهایی که سیل وبارندگی به آنها خسارت وارد کرده علاوه بر بررسی میزان خسارت به آنها رسیدگی خواهد شد.