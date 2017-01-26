۷ نفر از حفاران غیرمجاز در شهرستان زهک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، سرگرد علی اکوان فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اظهار داشت: با همکاری نیروهای سپاه ، نیروی انتظامی و انجمن دوستداران میراث فرهنگی منطقه، تعداد ۷ نفر از حفاران غیر مجاز در عرصه آخور اسب رستم اطراف روستای سامانی شهرستان زهک دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

وی افزود: پرسنل یگان حفاظت ضمن هماهنگی با پاسگاه انتظامی، انجمن روستای حسن آباد و پایگاه بسیج و تشدید حفاظت با عملیاتی دقیق و حساب شده این حفاران غیر مجاز را که برای ادامه حفاری به محل بازگشته بودند دستگیرو تحویل مراجع قانونی دادند.