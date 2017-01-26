به گزارش خبرنگار مهر، امیر ثقلینی امروز در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بروجرد اظهار داشت: متاسفانه در سطح شهرستان بروجرد با رشد قارچ گونه ی عطاری ها مواجه هستیم و کسی هم نمی پرسد که این گیاهان دارویی از کجا برداشت می شود.

وی عنوان کرد متاسفانه عده ای سودجو در شهرستان با بهره گیری از نا آگاهی مردم دست به برداشت بی رویه گیاهان دارویی از رویشگاه های طبیعی شهرستان می زنند که این مهم موجب ایجاد مشکل برای رویشگاه های طبیعی بروجرد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی بروجرد گفت: برداشت بی رویه گیاهان دارویی بسیاری از گونه های گیاهی در بروجرد را با خطر انقراض مواجه کرده است.

ثقلینی چرا دام و عدم جلوگیری از ورود عشایر به چراه گاه های شهرستان بروجرد موجب بیابان زایی شده و قطعا با این وضعیت ذخیره گاه های آب زیر زمین به مرور زمان با مشکل مواجه خواهد شد.