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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:

اولین تکنوپارک اردبیل در شهر باکو راه‌اندازی می‌شود

اولین تکنوپارک اردبیل در شهر باکو راه‌اندازی می‌شود

اردبیل – رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از راه‌اندازی اولین تکنوپارک این استان در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقیوم قلی پوری بعدازظهر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری اردبیل تصریح کرد: کشور جمهوری آذربایجان موافقت خود با راه‌اندازی تکنوپارک را اعلام کرده و به زودی عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

وی افزود: به مدت دو سال است از فعالیت پارک علم و فناوری استان سپری شده و در این مدت توانستیم مجوز مراکز رشد فن‌آوری را اخذ کنیم و ساختمان شماره دو مرکز رشد واحدهای فن‌آور نیز در کنار دانشگاه پیام نور فعال شده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان به انعقاد تفاهم‌نامه جهت راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی کشاورزی اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این مجوز ثبت مالکیت معنوی توسط استان اخذ شده و مخترعین پس از این می‌توانند بدون مراجعه به سایر شهرها در خود استان اثر خود را ثبت کنند.

قلی پوری همچنین به اخذ مجوز تأسیسی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنبورعسل اشاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری به دنبال اشتغال‌زایی تخصصی است.

کد مطلب 3888240
محمد میرزایی ناطق

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