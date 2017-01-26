به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقیوم قلی پوری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری اردبیل تصریح کرد: کشور جمهوری آذربایجان موافقت خود با راهاندازی تکنوپارک را اعلام کرده و به زودی عملیات اجرایی آغاز میشود.
وی افزود: به مدت دو سال است از فعالیت پارک علم و فناوری استان سپری شده و در این مدت توانستیم مجوز مراکز رشد فنآوری را اخذ کنیم و ساختمان شماره دو مرکز رشد واحدهای فنآور نیز در کنار دانشگاه پیام نور فعال شده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان به انعقاد تفاهمنامه جهت راهاندازی مرکز رشد تخصصی کشاورزی اشاره و تأکید کرد: علاوه بر این مجوز ثبت مالکیت معنوی توسط استان اخذ شده و مخترعین پس از این میتوانند بدون مراجعه به سایر شهرها در خود استان اثر خود را ثبت کنند.
قلی پوری همچنین به اخذ مجوز تأسیسی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنبورعسل اشاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری به دنبال اشتغالزایی تخصصی است.
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