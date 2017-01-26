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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

چهار نفر در تصادف محور نطنز – بادرود مجروح شدند

چهار نفر در تصادف محور نطنز – بادرود مجروح شدند

اصفهان–رئیس پلیس راه استان اصفهان در تصادف محور نطنز– بادرود چهار مجروح و به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند، گفت:علت حادثه عدم توجه به جلوی اتوبوس اول و عدم رعایت فاصله طولی اتوبوس دوم بود.

سرهنگ حسین پورقیصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف بامداد امروز اظهار داشت: این حادثه ساعت یک بامداد در محوز نطنز – بادرود اتفاق افتاده است. 

وی اضافه کرد: در این حادثه اتوبوسی با تریلی ای که به سمت کاشان در حرکت بوده برخورد کرده و به دنبال آن نیز اتوبوس اسکانیای دیگری به اتوبوس اولیه برخورد کرده و به سمت گاردریل ها منحرف می‌شود. 

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه چهار نفر مجروح و به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند، اضافه کرد: علت این حادثه عدم توجه به جلوی اتوبوس اول و عدم رعایت فاصله طولی اتوبوس دوم بوده است.

وی اضافه کرد: به رانندگان توصیه می‌شود در هنگام رانندگی با سرعت مجاز و مطمئن حرکت کنند، توجه به جلو داشته باشند و همچنین از تلفن همراه نیز در هنگام رانندگی استفاده نکنند.

کد مطلب 3888242

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