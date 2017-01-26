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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

تداوم سیاست های سرکوبگرانه حکام بحرین؛

گلوله های «جنگی» نظامیان آل خلیفه، جوان بحرینی را به شهادت رساند

گلوله های «جنگی» نظامیان آل خلیفه، جوان بحرینی را به شهادت رساند

نظامیان رژیم آل خلیفه «مصطفی حمدان» یک جوان ۱۷ ساله بحرینی را هدف شلیک گلوله جنگی خود قرار داده و وی را به شدت از ناحیه سر و جمجمه زخمی کردند که منجر به شهادت این جوان بحرینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب مردم و شیعیان حامی آیت الله عیسی قاسم ادامه می دهند.

در همین راستا، نظامیان رژیم آل خلیفه با استقرار خودروهای زرهی در منطقه الدراز و کرباباد در منامه پایتخت این کشور، به سمت مردم و شیعیان حامی آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را گلوله های جنگی شلیک کردند.

در پی این حملات نظامیان آل خلیفه به مردم در منطقه «کرباباد»، یکی از جوانان بحرینی به نام «مصطفی حمدان» ۱۷ ساله بر اثر اصابت گلوله به سرش، به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

پزشکان معالج این جوان بحرینی اعلام کردند که جمجمه وی شکسته است و خونریزی شدیدی دارد.

این جوان بحرینی بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید و خانواده وی نیز از سوی مقامات امنیتی آل خلیفه احضار شدند.

مصطفی حمدان

این در حالی است که رژیم آل خلیفه هفته گذشته نیز سه جوان بحرینی را به اتهامات واهی و اثبات نشده به وسیله جوخه آتش اعدام کرد.

در عین حال پیروان شیخ عیسی قاسم ۲۲۱ روز است که در مقابل منزل ایشان در الدراز تحصن کرده و به دفاع از رهبر خود مشغولند.

شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران نیز در سخنانی تاکید کرد که ما نیازمند قیام عمومی در تمامی مناطق بحرین به ویژه مناطق مجاور الدراز هستیم.

کد مطلب 3888244

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