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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور:

علمای اهل سنت اولین کسانی هستند که مقابل تکفیری‌ها می‌ایستند

علمای اهل سنت اولین کسانی هستند که مقابل تکفیری‌ها می‌ایستند

کرمانشاه- عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشوربه نقش علما در خنثی کردن توطئه دشمنان اشاره کرد و تصریح کرد: علمای اهل سنت اولین کسانی هستند که در مقابل گروه های افراطی می ایستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی خراسانی  امروز پنجشنبه در همایش تجلیل از مقام روحانیون معمر و خانواده مرحومین استان کرمانشاه با عنوان «هادیان نور» که در محل مجتمع بعث کرمانشاه برگزار شد، گفت: معمران و موسپیدان روحانی نقش ویژه ای در ترویج دین اسلام دارند و گذران عمر در راه اسلام یک ارزش و فضیلت محسوب می شود.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود:  کسی که برادر دینی خود را تکریم کند خدا را تکریم و تعظیم کرده است.

حجت الاسلام محمدی خراسانی، عالم دینی را دارای رتبه و مقام والایی دانست و اظهار داشت: اولین کسی که از عالم تکریم کرده است ذات اقدس الهی است.

استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: ۱۰ گروه در قیامت حق شفاعت دارند که معمرین و علمایی که به مرز ۹۰ سالگی می رسند خداوند آنها را شفیع اهلش قرار داده است.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت خدیجه(س) ابراز داشت: در پیشرفت علمی یک عالم، همراهی و فداکاری یک زن مومن نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور علمای دین را یک نعمت الهی معرفی کرد و ابراز داشت: در طول تاریخ دیده نشده که یک عالم دین که از مادیات کمترین بهره را دارند از فقر مالی بنالند و در جمع اعتراض کنند بلکه همواره در مقام شکر نعمت الهی هستند.

وی به نقش علما در خنثی کردن توطئه دشمنان اشاره کرد و تصریح کرد: علمای اهل سنت اولین کسانی هستند که در مقابل گروه های افراطی -که خود را به اهل سنت نسبت می دهند- می ایستند و به مبارزه با آنها برمی خیزند.

حجت الاسلام محمدی خراسانی با اعلام اینکه بیش از ۵۰ عنوان خدمت  در مراکز خدمات حوزه های علمیه به روحانیون ارائه می شود گفت: این خدمات در راستای حمایت و تکریم روحانیون که یک اصل اساسی است صورت می گیرد.

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور در پایان به خدمات علمای اسلام اشاره کرد و بیان داشت: آیت الله اشرفی اصفهانی ۳۰ سال در سرما و برف سنگین آن زمان سه وعده نماز جماعت را ترک نکرد که این نشان از ارزش یک عالم است.

کد مطلب 3888245

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