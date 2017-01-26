به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی خراسانی امروز پنجشنبه در همایش تجلیل از مقام روحانیون معمر و خانواده مرحومین استان کرمانشاه با عنوان «هادیان نور» که در محل مجتمع بعث کرمانشاه برگزار شد، گفت: معمران و موسپیدان روحانی نقش ویژه ای در ترویج دین اسلام دارند و گذران عمر در راه اسلام یک ارزش و فضیلت محسوب می شود.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) افزود: کسی که برادر دینی خود را تکریم کند خدا را تکریم و تعظیم کرده است.

حجت الاسلام محمدی خراسانی، عالم دینی را دارای رتبه و مقام والایی دانست و اظهار داشت: اولین کسی که از عالم تکریم کرده است ذات اقدس الهی است.

استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: ۱۰ گروه در قیامت حق شفاعت دارند که معمرین و علمایی که به مرز ۹۰ سالگی می رسند خداوند آنها را شفیع اهلش قرار داده است.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت خدیجه(س) ابراز داشت: در پیشرفت علمی یک عالم، همراهی و فداکاری یک زن مومن نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور علمای دین را یک نعمت الهی معرفی کرد و ابراز داشت: در طول تاریخ دیده نشده که یک عالم دین که از مادیات کمترین بهره را دارند از فقر مالی بنالند و در جمع اعتراض کنند بلکه همواره در مقام شکر نعمت الهی هستند.

وی به نقش علما در خنثی کردن توطئه دشمنان اشاره کرد و تصریح کرد: علمای اهل سنت اولین کسانی هستند که در مقابل گروه های افراطی -که خود را به اهل سنت نسبت می دهند- می ایستند و به مبارزه با آنها برمی خیزند.

حجت الاسلام محمدی خراسانی با اعلام اینکه بیش از ۵۰ عنوان خدمت در مراکز خدمات حوزه های علمیه به روحانیون ارائه می شود گفت: این خدمات در راستای حمایت و تکریم روحانیون که یک اصل اساسی است صورت می گیرد.

عضو هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور در پایان به خدمات علمای اسلام اشاره کرد و بیان داشت: آیت الله اشرفی اصفهانی ۳۰ سال در سرما و برف سنگین آن زمان سه وعده نماز جماعت را ترک نکرد که این نشان از ارزش یک عالم است.