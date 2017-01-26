۱۷۹ مقاله در همایش ملی بلور شناسی ایران پذیرفته شد

حبیب‌الله قاسمی در خلال برگزاری کارگاه‌های تخصصی بیست و چهارمین همایش بلورشناسی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از بهمن‌ماه سال گذشته کار تعیین دبیران علمی و اجرایی این همایش موردبررسی قرار گرفت، ابراز داشت: به‌طور سنتی داوران همایش‌های بلورشناسی کشور از سراسر ایران اسلامی در دانشگاه خوارزمی تهران گردهم می‌آیند و در این دوره نیز از بین ۲۰۲ مقاله ارائه‌شده در وب‌سایت همایش که از ابتدای تیرماه ۹۵ بارگذاری و از ابتدای شهریورماه سال جاری اقدام به پذیرش مقالات شد، ۱۷۹مقاله را به‌عنوان برتر گزینش کردند.

وی افزود: از این میزان ۱۳ مقاله در رشته شیمی، ۱۰مقاله سخنرانی و سه مقاله پوستر، ۳۹ مقاله در زمینه فیزیک شامل ۲۰سخنرانی و ۱۹پوستر و همچنین ۱۲۷مقاله در عرصه زمین‌شناسی شامل ۳۴سخنرانی و ۹۳پوستر در کنار ۳۴سخنرانی کلیدی محورهای همایش را تشکیل می‌دادند.

دبیر همایش ملی بلورشناسی در شاهرود بابیان اینکه مقالات ارائه‌شده در این همایش از جای‌جای ایران اسلامی هستند، گفت: سخنرانی‌های علمی، کارگاه‌های تخصصی، نمایشگاه و آزمایشگاه در زمره دیگر بخش‌های جانبی بیست و چهارمین همایش بلورشناسی به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود محسوب می‌شود.

قاسمی بابیان اینکه برای موفقیت باید امکانات مالی، انگیزه، دانش و مهارت و تلاش و کوشش را همراه کرد و این همایش نیز با به‌کارگیری این امکانات راه‌اندازی شده است، گفت: مجموعه عوامل دانشگاه صنعتی شاهرود با تلاش شبانه‌روزی از واپسین روزهای سال ۹۴ تاکنون خوشبختانه تا حد زیادی توانستند میزبانی مطلوبی را از همایشهای مختلف داشته باشند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته همایش‌های علمی، افزایش روحیه تعامل و همکاری بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، تولیدکنندگان علم و اندیشه و امکانات علمی و پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشور است که امروز خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و داشتن استعدادهای فراوان، ما شاهد حضور این امکانات در شهرستان‌ها نیز هستیم لذا همایش بلورشناسی نیز مانند سایر همایش‌هایی ازاین‌دست، به دنبال افرایش راه‌های تعامل در راستای تولید علم است.

دبیر علمی همایش بلورشناسی بابیان اینکه همدلی و همکاری در دانشگاه صنعتی شاهرود، موضوعی نهادینه است، گفت: خوشبختانه این همدلی در شاهرود همیشه در اوج بوده و تمام‌کارهایی که برعهده‌گرفته می‌شود به بهترین وجه ممکن توسط همکاران صورت می‌پذیرد که نمود آن در تصمیم سازی برای اجرای کارهای بزرگی مانند بیست و چهارمین همایش بلورشناسی کشور و همچنین همایش ژئوفیزیک نفت دیده می‌شود.