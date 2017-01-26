به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم بهرامی در مراسم اختتامیه همایش دو روزه روسا و کارشناسان واحدهای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پاسخگویی به خواسته های مردم و اقناع آنها باعث کاهش شکایات در دیوان عدالت اداری می شود.

وی بیان داشت: برقراری ارتباط دیوان عدالت اداری با دستگاه های اجرایی زمینه ساز اجرای بهتر قانون و حفظ حقوق مردم می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور افزود: نهادسازی و انجام کارهای اساسی و استوار در سازمان تأمین اجتماعی در جهت اجرای دقیق قانون کار بسیار مهمی است.

وی با بیان اینکه برقراری عدالت با اجرای قانون امکان پذیر است، ادامه داد: همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و عمل به قانون به معنی رفتار با عدالت است.

بهرامی با بیان اینکه تأمین اجتماعی سازمان وسیعی است و با اقشار مختلف جامعه ارتباط دارد، گفت: به همین دلیل شاهد مراجعه قابل توجه ذینفعان این سازمان به دیوان عدالت اداری هستیم و باید تعامل مناسب کاری کنیم که با اصلاح قوانین و رویه ها هر سال شاهد کاهش پرونده های مرتبط با تأمین اجتماعی در دیوان باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید مسیری فراهم شود و آسیب شناسی در این رابطه صورت گیرد تا شاهد کاهش پرونده ها در دیوان عدالت باشیم، افزود: ما با تمام توان در کنار سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا برای کاهش مراجعات به دیوان اقدام کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: کاهش شکایات مردم از دستگاه های اجرایی و رفع مشکلات بدون انجام کارهای قضایی از اولویت های دیوان عدالت اداری است.

وی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در همین راستا با دستگاه های اجرایی ارتباط برقرار می کند و مجموعه تأمین اجتماعی ارتباطات خوبی با دیوان دارند.

بهرامی گفت: بخشنامه هایی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقاء خدمات و افزایش رضایتمندی مردم صادر شده که نتیجه آنها کاهش مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری است.