تجویز لنزهای چشمی نیازمند تست های پاراکلینیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد نکونام در حاشیه برگزاری سمینار پاراکلینیک در اپتومتری، افزود: از جمله وظایف اپتومتریست ها بررسی علل نابینایی یا کم بینایی در کاهش دید افراد محسوب می‌شود که برای بررسی اختلالات بینایی لازم است از تست‌های پارا کلینیک استفاده کنیم، همچنین در مورد تجویز بهتر لنزهای تماسی باید از تست‌های پارا کلینیک کمک بگیریم.

وی اظهار داشت: برای بسیاری از جراحی‌ها که به عنوان جراحی‌های عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک یا فمتولیزیک شناخته می‌شوند، تعیین لنزهای داخل چشمی و PRQ، نیازمند استفاده از تست‌های پارا کلینیک هستیم.

عضو جامعه اپتومتری ایران ادامه داد: اندازه گیری قرنیه، تعیین ضخامت قرنیه و در جراحی‌های آب مروارید در مورد لنز داخل چشمی (داخل و یا پشت اتاق قدامی)، نیازمند استفاده از تست‌های پارا کلینیک توسط اپتومتریست‌ها هستیم که این تست‌ها با عنوان اکوگرافی چشم انجام می‌شود.

نکونام تصریح کرد: از آنجا که تغییر اندازه لنزها اگر همراه با اشکال باشد در دید فرد نتیجه سوء به جا می‌گذارد، بنابراین این اعمال در حیطه چشم پزشکی باید توسط افراد اپتومتریست متخصص و مجرب انجام و نتایج تست‌ها توسط این اشخاص تفسیر و بررسی شود، زیرا این گروه از افراد درباره آناتومی و فیزیولوژی چشم و مکانیسم قسمت‌های مختلف آن اطلاعات علمی کامل دارند، بنابراین انجام این امور توسط اپتومتریست ها نتیجه بهتری نسبت به ارائه این خدمات توسط اپراتور ناآشنا به فیزیولوژی چشم دارد.