۸.۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات های جداگانه ای که در شهرستان های جلفا، مرند و میانه انجام شد، علاوه بر کشف کالاهای قاچاقی با مجموع ارزش برآوردی هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال، چهار نفر قاچاقچی را نیز در رابطه با این پرونده ها دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع دادند.

کشف ۵ میلیارد کالای قاچاق در انباری در جلفا

در همین راستا فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با اشاره به کشف انبار کالای قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: ماموران انتظامی در راستای برخورد با قاچاقچیان کالا، با اشرافیت اطلاعاتی و انجام اقدامات گسترده تخصصی موفق شدند یک باب انبار کالای قاچاق را شناسایی کنند.

سرهنگ یدالله جهان آرا در در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پس از شناسایی محل دپو کالای قاچاق در پارکینگ یکی از مراکز تجاری با انجام کارهای اطلاعاتی و عملیاتی با هماهنگی مقام قضائی به محل مورد نظر عزیمت و موفق به کشف تقریبا ۶۰ تن انواع کالای قاچاق شیشه و بلور در مارک های مختلف شدند.

وی ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را پنج میلیارد ریال عنوان و با بیان اینکه در این خصوص دو متهم دستگیر و پرونده مقدماتی تشکیل و تحویل مرجع قضائی شدند، تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم هنگام خرید وسایل مورد نیاز خود به اصالت و مجوز قانونی کالا دقت کنید و در صورت اطلاع از فعالیت های مجرمانه در این زمینه مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارید.

کشف البسه قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند نیز از کشف انواع البسه قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان مرند در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو خاور مشکوک شد و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ کاظم دهقانی در تشریح این خبر افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد سه هزار و ۲۹۲ ثوب انواع پوشاک خارجی به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم نیز در این زمینه دستگیر و به همراه کالاهای مکشوفه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کشف ۱.۶ میلیاردی کالای قاچاق در میانه

کشف مقادیری کالای قاچاق خارجی در میانه نیز از سوی فرمانده انتظامی این شهرستان اعلام شد و وی تصریح کرد: ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید فرجی، حین بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون خاور بنز مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ هاشم شعفی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۷۶۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۶۹ دستگاه لوازم خانگی، ۵۹ طاقه پارچه خارجی، چهار هزار و ۴۲۸ عدد انواع کیک خارجی، ۵۷۵ عدد شارژر موبایل و ۱۷۶ ثوب انواع پوشاک و البسه بچه گانه فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ارزش تقریبی کلای مکشوفه را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد و نیروی انتظامی شهرستان میانه نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه خبر در زمینه قاچاق از طریق تلفن ۱۱۰ است.