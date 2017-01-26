پایگاه اصلی انقلاب اسلامی مساجد هستند/ محوری ترین مسئله دین اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی پیامی به جشنواره برترین های مساجد کشور که در تهران برگزار شد، صادر کرد.

متن این پیام به این شرح است:

سم الله الرحمن الرحیم

(آیه ۲۸ سوره رعد)الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد، آگاه باشید که تنها با یاد خداست که دلها آرامش می یابد.

اصلی ترین شرط برای موفقیت انسان در طریق الهی، ذکر پروردگار است، یعنی اینکه سعی کند همواره به یاد خدا باشد و این به یاد خدا بودن سبب ریزش رحمت الهی و برکات بسیاری است که یکی از آنها آرامش روحی و قلبی است و تاکید قرآن کریم بر این موضوع است که اطمینان و آرامش و یا نفس مطمئنه تنها در پرتو ذکر الهی پدید می آید. نماز خواندن یکی از بهترین صورتهای ذکر و یاد پروردگار است و لذا فرموده است: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی» یعنی نماز را برای ذکر و یاد من به پادار، پس بنابراین یکی از بهترین راههای یاد خدا بودن، قرائت نماز است، حال اگر این نماز خواندن در مسجد یعنی خانه خدا و به جماعت باشد، اثربخشی آن بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

نماز، محوری ترین مسئله دین اسلام است و لذا فرموده اند: «الصلوه عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سویها» نماز ستون و پایه دین است و اگر این نماز قبول شود، همه چیز قبول می شود و اگر این نماز قبول نشود، هیچ چیز قبول نمی شود. بنابر این فرمایش رسول اکرم(ص)، این نماز است که انسان را می سازد و اگر روح نماز در کسی پدیدار شد، همه کارهایش درست می شود، قرآن کریم حتی گشایش اقتصادی را هم به ذکر و یاد خدا که مظهر آن نماز است مرتبط می داند و می فرماید «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (اعراف-۹۶) یعنی اگر مردم سرزمین اهل ایمان و تقوی باشند خداوند برکاتش را از زمین و آسمان برآنها می گشاید، و یا باالعکس می فرماید: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی» (طه-۱۲۴) یعنی کسی که از یاد و ذکر خدا روی بگرداند، معیشتش مانند یک کلافی که درهم ریخته است، دچار سردرگمی می شود و روز قیامت هم نابینا وارد محشر می شود.

بنابراین یاد و ذکر خدا، اصلی ترین سرمایه انسان است که کلید موفقیت های او محسوب می شود. و اما یکی دیگر از بهترین صورتهای ذکر و یاد پروردگار ، تلاوت قرآن است ، کمااینکه یکی از اسماء قرآن کریم، «ذکر» است و در آیات متعدد نسبت به تلاوت و تدبر در قرآن تاکید فراوان شده است، حال اگر این تلاوت در مکانی مانند مسجد باشد، قطعا اثرش بسیار بیشتر خواهد بود، کما اینکه پیغمبر اکرم(ص) به مسجدالحرام می رفتند و در حجراسماعیل در کنار کعبه یعنی در بهترین و مقدسترین مکان به تلاوت قرآن می پرداختند، پس چقدر خوب است مومنین علاوه بر اقامه نمازهای جماعت در مساجد، نسبت به تلاوت قرآن در مساجد هم اهتمام بیشتری داشته باشند و اساسا وجود مساجد برای اقامه نماز و یاد خدا و تلاوت قرآن و کسب دانش است و مابقی فرع آن است و در حدیثی نبی مکرم اسلام(ص) حضور در مساجد و یادگیری قرآن و دستورات آن را سبب ریزش رحمت الهی می دانند و می فرمایند : «ما جلس قوم فی مجلس من مساجد الله تعالی یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا تنزلت علیهم السکینة و غشیتهم الرحمة و ذکرهم الله فیمن عنده» (مستدرک الوسایل، ج ۳، ص ۳۶۳) یعنی هیچ گروهی در مسجدی از مساجد خدا نمی نشینند در حالی که تلاوت قرآن می کنند و آن را بین خود درس می دهند مگر آنکه سکینت و آرامش برآنان نازل می شود و رحمت الهی آنان را فرا می گیرد. و اما نکته بسیار مهمی که برای احیاء مساجد در جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، حضور جوانان و نوجوانان در مساجد است، نباید مساجد تبدیل به سرای سالمندان شود، حداقل باید حضور سالمندان و میانسالان در مساجد با جوانان و نوجوانان برابر باشد و مسجد مامن جوانان باشد و در مسجد پرورش یابند.

حضرت امام صادق(ع) می فرمایند: «عَلَیکَ بِالأَحداثِ فَإِنَّهُم أسرَعُ إلی کُلِّ خَیرٍ» یعنی به نوجوانان توجه کن زیرا آنان به هر کار خیری سریعتر روی می آورند. عزیزان من! شما بزرگوارانی که در مجموعه مساجد فعالیت دارید، برای حضور جوانان در مساجد برنامه ریزی کنید، پایگاه اصلی انقلاب اسلامی مساجد هستند و به تعبیر امام راحل(رض) «مساجد سنگر است، و این سنگرها را باید پرکرد.» همه باید بدانیم دوام و بقاء انقلاب اسلامی وابستگی مستقیم به حضور مردم در مساجد دارد و مساجد باید فعال باشند و اینطور نباشد که فقط موقع نماز درب مساجد باز شود و بلافاصله بسته شود، گرچه بسیاری از مساجد، همین اقامه نماز را هم ندارند و همانطور که مسئولان فرهنگی گزارش کرده اند و قبلا هم تذکر داده ایم از مجموع ۷۵ هزار مسجدی که در کشور وجود دارد، نیمی از آنها امام جماعت ندارند و بسیاری از آنها هم که دارند، هر سه وعده نماز ندارند و یا اگر هم دارند، جمعیت ندارند.

اینجانب از همه مسئولان سازمانهای مختلف اعم از حوزه های علمیه ، اوقاف ، تبلیغات اسلامی ، کانونهای مساجد ، بسیج مساجد و محلات و مرکز رسیدگی به امور مساجد و دیگر دستگاههای مرتبط می خواهم که نسبت به احیاء مساجد در سراسر کشور همتی مضاعف داشته باشند و بدانند هرچه در این راه، تلاش کنند، مورد توجه خاص حضرت ولی عصر(ارواحنافداه) انشاالله قرار خواهند گرفت و امروزه این موضوع تکلیف است، هجمه دشمنان فراگیر شده است و تنها راه مقابله با آن ، تعمیق ایمان در جوانان است که در پرتو ارتباط با مسجد انشاالله پدید خواهد آمد .

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

حسین نوری همدانی / ششم بهمن ۱۳۹۵ مصادف با ۲۶ ربع الثانی ۱۴۳۸