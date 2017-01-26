امیر عبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد/ تبریک پیروزی حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در دیدار با بشار اسد پیروزی‌های مردم سوریه در حلب را به وی تبریک گفت.