  1. سیاست
  2. مجلس
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

در جریان سفر به سوریه؛

امیر عبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد/ تبریک پیروزی حلب

امیر عبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد/ تبریک پیروزی حلب

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

 امیرعبداللهیان در دیدار با بشار اسد پیروزی‌های مردم سوریه در حلب را به وی تبریک گفت.

کد مطلب 3888262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها