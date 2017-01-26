امیر عبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد/ تبریک پیروزی حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیسجمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در دیدار با بشار اسد پیروزیهای مردم سوریه در حلب را به وی تبریک گفت.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیسجمهور این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل در جریان سفر خود به سوریه با بشار اسد رئیسجمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.
امیرعبداللهیان در دیدار با بشار اسد پیروزیهای مردم سوریه در حلب را به وی تبریک گفت.
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