تقویت گفتمان سازی در شهرها برای حاکمیت بهتر مهم است

وی با اشاره به اینکه شهروندپذیری، شفافیت و پاسخگویی از جمله شاخص‌های حکمرانی خوب شهری است، اضافه کرد: اگر کلانشهرها بخواهند حکمرانی و شاخصه‌های حکمرانی مناسبی داشته باشند باید به قدرت گفتمان مجهز شوند.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان شهر دانش محور و دانش در این شهرها محور ثروت آفرینی است، ابراز داشت: در این زمینه گفتمان سازی تاثیر بسزایی دارد و همواره باید مسئولان این شهرها به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حاکمیت نوین شهری با واژگانی برخورد می‌کنیم که می‌تواند اقتدار حاکمیت شهری را ایجاد کند، اضافه کرد: واژگانی مانند شهروند مداری، انعطاف پذیری، تاب آوری، شفافیت پاسخگویی، کارایی، اثربخشی، مدیریت دانش و مشارکت از جمله شاخصه‌هایی هستند که در صورت تحقق آنها به طور حتم حاکمیت مطلوب شهری را خواهیم داشت.

جمالی‌نژاد با اشاره به اینکه استفاده از منابع خدادادی نخستین عامل موثر در تحقق اقتدار کلانشهرهاست، تصریح کرد: کشوری در این زمینه می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد که از منابع زیر زمینی و فرهنگ غنی برخوردار باشد و از این رو ما در کشور ایران از همه این نعمت‌ها برخوردار هستیم.

وی تقویت گفتمان سازی در شهرها را برای حاکمیت بهتر امری مهم دانست و گفت: برای اینکه بخواهیم کلان شهری را به خوبی اداره کنیم باید از قدرت گفتمان سازی خوبی برخوردار باشیم.