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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

توقیف ۳۸ تن بادام زمینی غیرقابل مصرف در کرمانشاه

توقیف ۳۸ تن بادام زمینی غیرقابل مصرف در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر نظارت بر مواد غذایی انشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از توقیف ۳۸ تن بادام زمینی غیرقابل مصرف و شش تن نمک غیر مجاز در یک کارگاه فرآوری آجیل و خشکبار خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر شهریار مستوفی با اعلام این خبر افزود: اکیپ کارشناسان معاونت غذا و دارو با همکاری کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه  بنا به گزارشات واصله با مراجعه به محل این کارگاه مقدار ۳۸ تن بادام زمینی نم زده و شش تن نمک غیرمجاز را کشف و توقیف کردند.

وی عنوان کرد: این کارگاه برای فراوری محصولات خود از رنگ های غیرمجاز استفاده می کرد که نمونه ها جهت بررسی و آزمایشات لازم به اداره نظارت ارسال و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارایشی معاونت غذا و داروی دانشگاه  از مردم خواست برای تهیه اقلام مورد نیاز خود برای عید مخصوصا آجیل و خشکبار به مکان های بهداشتی و  دارای مجوز مراجعه کنند.

کد مطلب 3888268

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