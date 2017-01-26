توقیف ۳۸ تن بادام زمینی غیرقابل مصرف در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر شهریار مستوفی با اعلام این خبر افزود: اکیپ کارشناسان معاونت غذا و دارو با همکاری کارشناسان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بنا به گزارشات واصله با مراجعه به محل این کارگاه مقدار ۳۸ تن بادام زمینی نم زده و شش تن نمک غیرمجاز را کشف و توقیف کردند.

وی عنوان کرد: این کارگاه برای فراوری محصولات خود از رنگ های غیرمجاز استفاده می کرد که نمونه ها جهت بررسی و آزمایشات لازم به اداره نظارت ارسال و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی و ارایشی معاونت غذا و داروی دانشگاه از مردم خواست برای تهیه اقلام مورد نیاز خود برای عید مخصوصا آجیل و خشکبار به مکان های بهداشتی و دارای مجوز مراجعه کنند.