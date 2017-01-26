تدوین سند جامع علمی در استانها/معرفی بوشهر به عنوان استان پایلوت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان ظهر پنجشنبه در نشست ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی استان بوشهر اظهارداشت: استان بوشهر به دلیل دارا بودن ظرفیت های منحصر به فرد موجود اولین استان اولویت دارد تدوین سند جامعه علمی است.

وی با بیان اینکه وجود فضای اتحاد و همدلی به عنوان یک فرصت خوب در این استان است، افزود: اهداف تدوین این سند استفاده دانش بنیان از ظرفیت های استان بوشهر در راستای توسعه کشور است که این مهم با وجود فضای همدلی موجود محقق خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: وجود سواحل، شیلات و انرژی یکی از نقاط منحصر به فرد این استان است.

کبگانیان با اعلام این خبر که سند جامع علمی در استان بوشهر تا دو ماه آینده تکمیل می شود بیان کرد: این ستاد استان بوشهر را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و پس از اجرا به استان های دیگر معرفی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله بعد چهار استان دیگر انتخاب شده اند که پس از استان بوشهر در استان های دیگر طبق برنامه اجرا خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند جامع علمی استان بوشهر طبق ظرفیت‌ها و با استفاده از طرح‌های مطالعاتی تدوین می شود.