به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یعقوب مهدوی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۳۹ برنامه شاخص فرهنگی برنامه‌ریزی‌شده و در ایام دهه فجر در شهرستان گرگان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری نمایشگاه اشتغال پایدار و امید پایدار به مدت پنج روز با همکاری دستگاه‌هایی همچون فرهنگ ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۹ بهمن‌ماه لغایت ۱۴ بهمن برپا خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گرگان تصریح کرد: این نمایشگاه در ۳۰ غرفه و در بخش‌های صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی آثار هنرمندان را به نمایش خواهد گذاشت.

حجت‌الاسلام مهدوی افزود: اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم کوتاه قرآن و عترت گلستان در تاریخ ۱۲ بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: ۸۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده که از این تعداد ۵۰ اثر پذیرفته‌شده و مورد داوری هیئت داوران قرار خواهد گرفت.