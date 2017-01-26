  1. استانها
  2. گلستان
۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گرگان:

۳۹ برنامه شاخص فرهنگی ویژه ایام دهه فجر در گرگان برگزار می‌شود

۳۹ برنامه شاخص فرهنگی ویژه ایام دهه فجر در گرگان برگزار می‌شود

گرگان-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرگان گفت: ۳۹ برنامه شاخص فرهنگی ویژه ایام دهه فجر در گرگان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یعقوب مهدوی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۳۹ برنامه شاخص فرهنگی برنامه‌ریزی‌شده و در ایام دهه فجر در شهرستان گرگان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری نمایشگاه اشتغال پایدار و امید پایدار به مدت پنج روز با همکاری دستگاه‌هایی همچون فرهنگ ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۹ بهمن‌ماه لغایت ۱۴ بهمن برپا خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گرگان تصریح کرد: این نمایشگاه در ۳۰ غرفه و در بخش‌های صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی آثار هنرمندان را به نمایش خواهد گذاشت.

حجت‌الاسلام مهدوی افزود: اختتامیه نخستین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و فیلم کوتاه قرآن و عترت گلستان در تاریخ ۱۲ بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: ۸۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده که از این تعداد ۵۰ اثر پذیرفته‌شده  و مورد داوری هیئت داوران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3888276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها