به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یعقوب مهدوی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۳۹ برنامه شاخص فرهنگی برنامهریزیشده و در ایام دهه فجر در شهرستان گرگان برگزار میشود.
وی از برگزاری نمایشگاه اشتغال پایدار و امید پایدار به مدت پنج روز با همکاری دستگاههایی همچون فرهنگ ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، فنی و حرفهای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از تاریخ ۹ بهمنماه لغایت ۱۴ بهمن برپا خواهد بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد گرگان تصریح کرد: این نمایشگاه در ۳۰ غرفه و در بخشهای صنایعدستی، هنرهای تجسمی و خوشنویسی آثار هنرمندان را به نمایش خواهد گذاشت.
حجتالاسلام مهدوی افزود: اختتامیه نخستین جشنواره فیلمنامهنویسی و فیلم کوتاه قرآن و عترت گلستان در تاریخ ۱۲ بهمن در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار میشود.
وی اظهار کرد: ۸۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسالشده که از این تعداد ۵۰ اثر پذیرفتهشده و مورد داوری هیئت داوران قرار خواهد گرفت.
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