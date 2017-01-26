سه سارق در عملیات پلیس شازند دستگیر شدند/اعتراف به ۱۵فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی اظهار داشت: در پی اعلام گزارش هایی در خصوص سرقت از چندین خانه باغ و ساختمان نیمه کاره در شهر آستانه شازند موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت .

وی افزود: با آغاز تحقیقات، ماموران کلانتری ۱۲ آستانه موفق شدند سرنخ هایی از یکی از سارقان به دست آوردند که با هماهنگی دستگاه قضایی، این فرد در عملیاتی دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند ادامه داد: در روند تحقیقات، متهم به انجام سرقت ها به همکاری دو نفر دیگر از دوستانش معترف شد و اذعان داشت که بعد از سرقت خانه باغ ها و ساختمان های نیمه کاره در شهر آستانه، اموال به دست آورده را با وانت بار دوستش جابجا و در شهرهای دیگر به فروش می رساندند.

جنتی تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که در مراحل رسیدگی به پرونده به دست آمد، دو همدست دیگر متهم نیز شناسایی و دستگیر شدند و منزل نامبردگان مورد بازرسی قرار گرفت که مقدار قابل توجهی اموال مسروقه کشف و با هماهنگی دستگاه قضایی به مالباختگان تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند افزود: سه سارق دستگیر شده تاکنون به ۱۵ فقره سرقت در آستانه اعتراف کرده و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند .