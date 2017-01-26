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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

در دانشگاه زنجان؛

۱۱ هزاردانشجو در ۲۲۹ رشته در مقاطع مختلف دانشگاهی تحصیل می کنند

۱۱ هزاردانشجو در ۲۲۹ رشته در مقاطع مختلف دانشگاهی تحصیل می کنند

زنجان-رییس دانشگاه زنجان گفت: این دانشگاه ۴۰۰ نفر عضو هیئت علمی دارد وحدود ۱۱ هزاردانشجو در ۲۲۹ رشته در مقاطع مختلف دانشگاهی تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،خلیل جمشیدی ظهر پنج شنبه در بازدید وزیر علوم از دانشگاه زنجان افزود: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر است و ۱۸ نفر استاد و الباقی استادیار و دانشیار و مربی است.

رییس دانشگاه زنجان گفت: این دانشگاه ۴۰۰ نفر عضو هیئت علمی دارد وحدود ۱۱ هزاردانشجو  در ۲۲۹ رشته در مقاطع مختلف دانشگاهی تحصیل می کنند.

جمشیدی ادامه داد: در سال‌های گذشته اقدامات توسعه‌ای در این دانشگاه انجام شده است و افتتاح خوابگاه خواهران، توسعه فاضلاب دانشگاه، اجرای پروژه پیست دو و میدانی و زمین چمن در این راستا است.

وی افزود: عملیات احداث گلخانه تحقیقاتی در فاز اول به اتمام رسیده است و این گلخانه مدرن‌ترین گلخانه در سطح کشور خواهد بود

کد مطلب 3888281

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