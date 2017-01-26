به گزارش خبرنگار مهر،خلیل جمشیدی ظهر پنج شنبه در بازدید وزیر علوم از دانشگاه زنجان افزود: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر است و ۱۸ نفر استاد و الباقی استادیار و دانشیار و مربی است.

رییس دانشگاه زنجان گفت: این دانشگاه ۴۰۰ نفر عضو هیئت علمی دارد وحدود ۱۱ هزاردانشجو در ۲۲۹ رشته در مقاطع مختلف دانشگاهی تحصیل می کنند.

جمشیدی ادامه داد: در سال‌های گذشته اقدامات توسعه‌ای در این دانشگاه انجام شده است و افتتاح خوابگاه خواهران، توسعه فاضلاب دانشگاه، اجرای پروژه پیست دو و میدانی و زمین چمن در این راستا است.

وی افزود: عملیات احداث گلخانه تحقیقاتی در فاز اول به اتمام رسیده است و این گلخانه مدرن‌ترین گلخانه در سطح کشور خواهد بود