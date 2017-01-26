تصادف در محور محلات-خمین یک کشته و ۲مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در حادثه ای که روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه خودروی آر-دی در کیلومتر ۳۲ محور محلات - خمین به وقوع پیوست، سه تن از سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵ مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه تصادف به بیمارستان منتقل شدند که پس از گذشت ساعاتی یکی سرنشینان خودروی مذکور به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

گفتنی است علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، نامبالاتی راننده خودروی پژو آردی در اثر تجاوز به چپ اعلام شد



توقیف خودروی وانت با ۲۰میلیون ریال خلافی در اراک توقیف شد



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان وانت با ۲۰ میلیون ریال خلافی در اراک خبر داد.

ابوالفضل امیدی در تشریح این خبر گفت: روز گذشته یکی از تیم های گشت پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر اراک، یک دستگاه خودروی وانت نیسان را به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی متوقف کردند.

وی افزود: در استعلام انجام شده از سامانه پلیس مشخص شد که این خودرو دارای دو میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.