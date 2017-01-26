تعیین تکلیف ۲۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی مرکزی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نریمانی پیش از ظهر پنج شنبه در همایشی که به مناسبت هفتم بهمن ماه، سالروز تشکیل سازمان امور اراضی همزمان با سراسر کشور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: عملیات نقشه برداری اراضی در شهرستان های اراک، شازند، فراهان و خمین در استان مرکزی بر روی ۲۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان ها آغاز شده و سعی داریم تا پایان سال به منظور رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات، این اراضی تعیین تکلیف و مشکلات آنها رفع شود.

وی افزود: نظارت بر واگذاری اراضی در سطح استان مرکزی نیز در دست انجام است و کمیسیون ماده ۳۳ فعالیت خود را آغاز کرده تا اراضی ملی که توسط دولت در اختیار مستاجران قرار داده می شود تحت نظر قرار گیرند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: در زمینه اراضی واگذار شده چنانچه اقدامی از طرف کشاورزان برای احیای کشت و کار در این اراضی انجام نشود، قرارداد این اراضی فسخ شده و به دولت باز می گردد.

نریمانی تصریح کرد: در شهرستان ساوه تاکنون ۶۷۱ هکتار از اراضی ملی در راستای تعیین تکلیف امور اراضی استان مرکزی و رفع تداخل و اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی به مستثنیات برگردانده شده است.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین اجرای عملیات کاداستر اراضی کشاورزی در استان در حال انجام است و سه هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده‌اند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی استان به منظور تسریع رسیدگی به امور اراضی افزود: طی مدت یک ساله فعالیت این سامانه دو هزار تماس تلفنی به‌ منظور رسیدگی به امور اراضی در استان با این سامانه انجام شده و در این رابطه ۸۰۰ عملیات اجرایی نیز صورت گرفته است.