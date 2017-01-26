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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

شهردار رفسنجان:

آتش نشانی رفسنجان توان اطفای حریق ساختمان های بیش از۳طبقه راندارد

آتش نشانی رفسنجان توان اطفای حریق ساختمان های بیش از۳طبقه راندارد

رفسنجان-شهردار رفسنجان با اشاره به اینکه امکانات آتش‌نشانی رفسنجان بیشتر ازسه طبقه جواب نمی‌دهدگفت:دستگاه‌هایی که برای اطفای حریق طبقات بالاتراستفاده می‌شود بیش ازسه میلیارد تومان قیمت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورمحمدی ظهر پنجشنبه در پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان رفسنجان اظهار داشت: سیم‌کشی برق بازار رفسنجان مربوط به حدود ۴۰ سال قبل برمی گردد و از مشکلات اصلی بازار، برق داخل مغازه‌ها است که از همان سیم‌ها استفاده می‌کنند.

پورمحمدی افزود: مقدمات کابل‌کشی اولیه بازار انجام و تابلوها نصب شده که امیدواریم مشکل برق بازار برطرف شود.

وی ادامه داد: ایستگاه آتش نشانی شماره شش بازار راه‌اندازی و به موتورسیکلت و کپسول تجهیز شده، اما در عین حال اتصال برق در بازار مشکل‌ساز است.

پورمحمدی تصریح کرد: برخی ساختمان‌ها در شهر از جمله عمده‌فروشی‌ها که حجم زیادی سرمایه در آنها وجود دارد، اما یک کپسول آتشنشانی در آنها وجود ندارد.

شهردار رفسنجان اظهار کرد: امکانات آتش‌نشانی ما بیشتر از سه طبقه جواب نمی‌دهد و برخی دستگاه‌هایی که برای اطفای حریق طبقات بالاتر استفاده می‌شود، بین سه تا پنج میلیارد تومان قیمت دارد.

پورمحمدی بیان داشت: مساجد، حسینیه‌ها و مدارس باید حتما درب‌های آن از بیرون باز شود و باید برای هیئت امناهای مساجد جلسات آموزشی ارائه شود که حداقل‌های ایمنی را آموزش ببینند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رفسنجان نیز با اشاره به قدمت بازار رفسنجان گفت: قدمت بازار رفسنجان به دوره آل مظفر می رسد و حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال قدمت و طول بازار با انشعابات به یک کیلومتر می رسد.

حسن حسینی عنوان کرد: برق کشی کنونی بازار از طریق سقف و شبکه ای فرسوده بوده و داخل مغازه ها نیز فرسوده است که در طرح مشترکی که اداره برق، شهرداری با همکاری فرمانداری در حال اجرا هستند سیستم برق کشی بازار جمع شده و با استاندارد و مصالح جدید صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: برخی مغازه داران بازار  اقدام به تراشیدن دیوارها و از بین بردن شانه های قوی مغازه ها کرده اند که وضعیت بحرانی برای این بنای تاریخی بوجود آورده است.

کد مطلب 3888290

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