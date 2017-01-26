دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان الگویی برای دانشگاه های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد فرهادی بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان٬ اظهار داشت: امروز این دانشگاه با تلاش های پرفسور ثبوتی تبدیل به یکی از بهترین دانشگاه های کشور در حوزه علوم پایه شده است.

وی شاخص های توسعه ای این دانشگاه را یادآور شد و تاکید کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با رشد شاخص های خود در برخی موارد جلوتر از هدف گذاری وزارت علوم است.

وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در زمان تصدی مسوولیتم نخستین بار است در این دانشگاه حضور پیدا می کنم٬ افزود: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشگاهی مردم نهاد و جامع نگر است.

فرهادی به هدف گذاری وزارت علوم برای هزینه ۱۵ درصدی اعتبارات در بخش پژوهشی اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی این دانشگاه ۲۳ درصد اعتبارات خود را صرف حوزه پژوهش می کند.

فرهادی با بیان اینکه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تربیت متخصص و نیرو برای دانشگاه های دیگر را نیز انجام می دهد.

وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری به انجام مناسب رسالت های محوله این دانشگاه اشاره و خاطر نشان کرد: شاهدیم که ماموریت های تعهد شده در این دانشگاه به خوبی عملیاتی شده است.

فرهادی از انتخاب تعدادی از دانشگاه های کشور برای ارزیابی شاخص های بین المللی خبر داد و گفت: قطعا این دانشگاه می تواند جزو موارد بررسی باشد و مورد بررسی در بین دانشگاه های مهم قرار گیرد.