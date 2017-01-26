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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کاهش ۵۸درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۵۸درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش ۵۸ درصدی بارش در سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش۵۸ درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به  سال زراعی کامل در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۵۰ میلی متر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ورود سامانه بارشی فعالی به استان چهارمحال و بختیاری از صبح امروز پنج شنبه است.

وی ادامه داد: به تناوب تا یکشنبه هفته آینده در بعضی ساعت ها بارش برف و باران گاهی با رعدوبرق، در نقاط مستعد احتمال رخداد تگرگ و وزش باد شدید را برای استان پیش بینی می شود.

کد مطلب 3888293

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