ناکامی شورای امنیت در محکومیت ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در نشست پشت درهای بسته شورای امنیت که به منظور بررسی نقض قطعنامه ۲۳۳۴ این نهاد بین المللی از سوی رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود، هیچ تصمیمی علیه این رژیم اتخاذ نشد.

قطعنامه مذکور هرگونه شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر توقف فوری هرگونه ساخت و ساز اسرائیل در اراضی فلسطینی تاکید دارد.

در همین راستا، اولوف اسکوگ نماینده سوئد در شورای امنیت تاکید کرد که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین باید محکوم شود.

در حالی که دولت سابق آمریکا طرح های شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم می کرد، دولت دونالد ترامپ تاکنون واکنشی به این مساله نشان نداده و قرار است ترامپ در دیدار ماه آینده با نتانیاهو در واشنگتن با او در این باره گفتگو کند.

رژیم صهیونیستی در فاصله کمتر از یک هفته از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، ۲ طرح جدید شهرک سازی را در کمال بی اعتنایی به قطعنامه مذکور شورای امنیت در قدس و کرانه باختری به تصویب رسانده است.

گفتنی است، شورای امنیت سازمان ملل اوایل دی ماه پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی چهار کشور مالزی، ونزوئلا، نیوزلند و سنگال در محکوم کردن شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف سریع آن را تصویب کرد. ۱۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا رای ممتنع داد.