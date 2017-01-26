توقیف محموله میلیاردی اسباب بازی قاچاق در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی وصول خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان لردگان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به بروجن یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک به حمل کالای قاچاق را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ، ۱۳۵ دستگاه ماشین شارژی کودک به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال کشف و یک قاچاقچی در این ارتباط دستگیر شد.