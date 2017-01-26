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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری :

توقیف محموله میلیاردی اسباب بازی قاچاق در چهارمحال و بختیاری

توقیف محموله میلیاردی اسباب بازی قاچاق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف محموله ماشین شارژی کودک قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در محور بروجن به لردگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در پی وصول خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان لردگان موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به بروجن یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک به حمل کالای قاچاق را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ، ۱۳۵ دستگاه ماشین شارژی کودک به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال کشف و یک قاچاقچی در این ارتباط دستگیر شد.

کد مطلب 3888302

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