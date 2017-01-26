ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری اراضی شیب دار ملی برای کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری از فعالیت های جدید است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های کشت گل محمدی در سطح استان برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه کشت گل محمدی در این استان آینده بسیاری خوبی برای بخش کشاورزی این استان رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: به دنبال تامین تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه این بخش در سطح استان هستیم.