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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

واگذاری اراضی شیب دار ملی برای کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

واگذاری اراضی شیب دار ملی برای کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از واگذاری اراضی شیب دار ملی برای کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به واگذاری اراضی شیب دار ملی برای کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کشت گل محمدی در چهارمحال و بختیاری از فعالیت های جدید است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های کشت گل محمدی در سطح استان برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه کشت گل محمدی در این استان آینده بسیاری خوبی برای بخش کشاورزی این استان رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: به دنبال تامین تسهیلات ارزان قیمت برای توسعه این بخش در سطح استان هستیم.

کد مطلب 3888303

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