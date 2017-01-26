۲۵نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز توزیع شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۲۵ نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی عنوان کرد: اعتبار خرید شیر برای توزیع ۲۵ نوبت شیر تامین شده است و هم اکنون توزیع شیر در مدارس استان آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری تاکید کرد: توزیع شیر به صورت بسته بندی پاستوریزه و استریل کاغذی انجام می شود.

وی ادامه داد: توزیع شیر در مدارس شهرستان هایی که از مرکز استان فاصله دارند با استفاده از شیرهای استریل با ماندگاری شش ماهه استفاده می شود.