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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش چهار محال وبختیاری:

۲۵نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

۲۵نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری از توزیع ۲۵ نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز توزیع شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۲۵ نوبت شیر در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی عنوان کرد: اعتبار خرید شیر برای توزیع ۲۵ نوبت شیر تامین شده است و هم اکنون توزیع شیر در مدارس استان آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری تاکید کرد: توزیع شیر به صورت بسته بندی پاستوریزه و استریل کاغذی انجام می شود.

وی ادامه داد: توزیع شیر در مدارس شهرستان هایی که از مرکز استان فاصله دارند با استفاده از شیرهای استریل با ماندگاری شش ماهه استفاده می شود.

کد مطلب 3888304

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