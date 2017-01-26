ترامپ؛ یک هفته جنجالی و اولویت فراموش شده

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل؛ ترامپ از روز جمعه اول بهمن ماه و بعد از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا دست به اقداماتی زده که هر یک از این اقدامات در حد خود جنجالی و مناقشه انگیز بوده اند.

خروج از پیمان ترانس پاسفیک

دونالد ترامپ به یکی از قول‌هایی که در کارزار انتخاباتی خود داده بود عمل کرد و روز دوشنبه فرمان خروج از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را امضا کرد. او همچنین اعلام کرد که مالیات و هزینه‌های شرکت‌های آمریکایی کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری جدید امریکا بر این باور است که به جای شرکت در پیمان‌هایی چون شراکت ترانس پاسیفیک، بهتر است آمریکا وارد مناسبات دوجانبه با کشورهای عضو این پیمان شود و هدف از این کار افزایش فرصت‌های شغلی در آمریکا باشد.

پیمان شراکت ترانس پاسیفیک توسط دولت باراک اوباما امضا شده و قرار بود در ماه ژانویه سال جاری میلادی (۲۰۱۷) به تصویب سنای آمریکا برسد. آمریکا و ۱۱ کشور دیگر بیش از ۷ سال بر سر این پیمان مذاکره و گفت‌وگو کرده بودند. پیمانی که جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ میلیون نفر را شامل می‌شود و گستره تاثیرش مستقیما ۴۰ درصد کل مناسبات اقتصادی جهان را در بر می‌گیرد.

ترامپ در کارزار انتخاباتی‌اش، پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را برای آمریکا و منافع این کشور فاجعه‌بار خوانده و گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات این قرارداد را امضا نخواهد کرد تا فرصت‌های کاری برای مردم آمریکا از دست نرود.

ترامپ شراکت ترانس پاسیفیک را مسئول بیکاری هزاران نفر در آمریکا خوانده بود.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نخستین واکنش خود نسبت به خروج امریکا از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک گفت این پیمان پس از خروج امریکا اهمیت خود را از دست خواهد داد.

استرالیا نیز به ترامپ پیشنهاد کرده بود برای کسب یک توافق جدید بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد.

وعده واشنگتن برای ممانعت از ساخت جزایر مصنوعی پکن در دریای جنوبی چین

اقدام جنجالی دیگر دولت ترامپ، وعده برای ممانعت از ساخت جزایر مصنوعی پکن در دریای جنوبی چین بود.

شان اسپایسر، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی روزانه خود گفت واشنگتن اقدام پکن برای ساخت جزایر مصنوعی در دریای جنوبی چین را متوقف خواهد کرد.

ترامپ چین را به ساخت یک مجموعه عظیم نظامی در وسط دریای چین جنوبی متهم کرده است. مجموعه‎ای که یک دروازه بزرگ برای هزاران میلیارد دلار پولی است که پکن با تجارت دریایی کسب می‎کند. امریکا مدت‎هاست که ادعا می‎کند چین با ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مورد مناقشه در دریای جنوبی چین در حال اجرای برنامه احیای اراضی است.

در مقابل دولت پکن که ادعای مالکیت بر بخش بزرگی از دریای جنوبی چین را دارد، می‌گوید که تنها در محدودۀ قلمرو ارضی خود فعالیت می‌کند. کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان نیز ادعایی مشابه دارند.

اسپایسر با اشاره به این‎‏که احتمالا جزایر مصنوعی چین نه در بخشی از سرزمین این کشور بلکه در آب‎های بین‌المللی قرار دارند، افزود: «ما با این موضوع که سرزمین‏‌‎های بین‎المللی تحت اختیار یک کشور قرار بگیرند، مقابله خواهیم کرد.ما می‌بایست به چین پیامی روشن بفرستیم و آن این است که اولاً ساخت جزیره متوقف خواهیم شود و دوماً از دسترسی شما به آن جزایر ممانعت به عمل خواهد آمد.»

پیشتر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ترامپ، در تاریخ ۲۲ دی‌ماه در جلسه تأیید صلاحیت خود در مجلس سنای امریکا اظهارات مشابهی مطرح و تأکید کرده بود نباید به پکن اجازه دسترسی به جزایر داده شود.

رسانه‎های چینی در واکنش به اظهارات تیلرسون اعلام کرده بودند که اگر امریکا بخواهد دسترسی پکن به جزایرش را قطع کند، به چین اعلام جنگ کرده است.

ترامپ چین را به ساخت یک مجموعه عظیم نظامی در وسط دریای چین جنوبی متهم کرده است. مجموعه‎ای که یک دروازه بزرگ برای هزاران میلیارد دلار پولی است که پکن با تجارت دریایی کسب می‎کند.

ممنوعیت مهاجرت به امریکا

اقدام جنجالی دیگر ترامپ صدور فرمان توقف یک‎ماهه صدور ویزا برای شهروندان ایران و شش کشور دیگر بود.

بر اساس این دستور، ورود پناه‎‏جویان سوری به ایالات‌متحده ممنوع می‎شود و صدور ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای شهروندان کشورهای سوریه، عراق، ایران، یمن، سودان، سومالی و لیبی به مدت ۳۰ روز متوقف خواهد شد.

در بخشی از این دستور ذکر شده است که این ممنوعیت ۳۰ روزه قابلیت آن را دارد که به امری دائمی مبدل شود و البته بر وضعیت افرادی که دارای کارت سبز یا تابعیت ایالات‎‏متحده هستند، بی‎اثر است.

ترامپ در این دستور اعلام کرده است که اگر کشورهای مذکور اطلاعات درخواست شده از سوی امریکا را ارائه ندهند، توقف صدور ویزا می‎تواند تمدید شود.

در حقیقت بر اساس این فرمان، کاخ سفید از وزرات امنیت ملی امریکا می‎خواهد تا از مقامات ‎ ۷ کشور ذکر شده، اطلاعاتی در مورد اعطای ویزا به شهروندانشان درخواست کند و چنان‌چه دولت‎هایی در این زمینه همکاری نکردند، فهرست آن‎ها به کاخ سفید ارائه شود.

ترامپ همچنین با ادعای دفاع از امنیت ملی، پذیرش پناه‎جویان غیرسوری از طریق سازمان ملل و دیگر سازمان‎های بین‎المللی را نیز به مدت ۱۲۰ روز متوقف کرده است.

ساخت دیوار در مرز مکزیک

ترامپ همچنین به یکی دیگر از وعده های خود یعنی ساخت دیوار در مرز مکزیک نیز عمل کرد و روز چهارشنبه دستور اجرایی ساخت دیوار مرزی میان ایالات‎متحده و مکزیک را صادر کرد.

وی روز چهارشنبه علاوه صدور فرمان ساخت دیوار مرزی، فرمانی را امضا کرد که شامل برخورد سخت با ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی می‎شود که عموماً از امریکای لاتین و مکزیک وارد ایالات‎متحده شده‎اند و اکنون امکان اخراج آن‎ها وجود دارد.

در دستورات تازه ترامپ موضوعاتی از قبیل ساخت دیوار چند میلیارد دلاری در طور مرز ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتری امریکا و مکزیک، قطع بودجه فدرال برای ایالاتی که به مهاجران غیرقانونی پناه می‎دهند و افزایش مأموران مهاجرتی امریکا ذکر شده است.

درحالی که بسیاری از فعالین حقوق بشر در امریکا ساخت دیوار مرزی امریکا-مکزیک را خلاف آزادی‎های مدنی توصیف می‎کنند، کاخ سفید ادعا می‎کند این دیوار مانع ورود مواد مخدر، مجرمان و مهاجران غیرقانونی به خاک ایالات‎متحده خواهد شد.

ترامپ در سخنرانی خود گفت: «ما در مرزهای جنوبی خود دچار بحران هستیم: افزایش بی‎سابقۀ مهاجران غیرقانونی از امریکای مرکزی هم به امریکا و هم به مکزیک آسیب می‎زند. ملت بدون مرز، یک ملت نیست.»

ایجاد منطقه امن در سوریه

اما شاید جنجالی ترین اقدام ترامپ تصمیم وی برای ایجاد منطقه امن در سوریه باشد. وی چهارشنبه شب در گفتگویی با شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: «قطعا منطقه‌ای امن را برای مردم در سوریه ایجاد خواهم کرد. به نظر من اروپا با اجازه دادن به میلیون‌ها نفر از مردم برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورها، مرتکب اشتباه عظیمی شده‌است».

رئیس‌جمهوری ایالات متحده افزود که نمی‌خواهد چنین چیزی در خاک این کشور اتفاق بیافتد.

بنا بر پیش‌نویس و اسنادی که برخی رسانه‌های خبری مانند رویترز یا کریستین‌ساینس‌مانیتور رویت کرده‌اند، ترامپ از وزارت دفاع، و نیز وزارت خارجه خواهد خواست تا طرحی با هدف ایجاد «منطقه امن» برای سوریه ارائه کنند.

بنا بر گزارش‌ها در پیش‌نویس این فرمان اجرایی آمده «وزارت خارجه با همکاری وزارت دفاع، طی ۹۰ روز پس از ابلاغ این فرمان، موظف هستند طرحی برای ایجاد منطقه امن در سوریه و مناطق اطراف آن برای شهروندان سوری آواره از جنگ آماده کنند».

هدف از ایجاد این منطقه «سکنی‌گزیدن در یک منطقه مطمئن، در انتظار بازگشت به محل سکونت یا دریافت اجازه سکونت در کشور ثالث» عنوان شده‌است.

به گفته این رسانه‌ها چنین طرحی ممکن است به حضور نظامی ایالات متحده در سوریه بیانجامد، هرچند جزئیات اجرایی هنوز مشخص نیست. آن‌طور که رویترز می‌گوید پیش‌نویس این فرمان اجرایی هنوز به امضای رئیس‌جمهوری آمریکا نرسیده‌است.

اولویت فراموش شده

ترامپ بارها در سخنرانی های خود تاکید کرده بود که اولویت اصلی وی مبارزه جدی تر با گروه تروریستی داعش است. نگاهی به لیست اقدامات وی در چند روز گذشته نشان می دهد که رئیس جمهور جنجالی امریکا اولویت اصلی خود را فراموش کرده و ترجیح داده که در هفته اول کاری به سراغ مورادی برود که شاید دردسر کمتری برای وی دارند.

پیش بینی می شود که جهان با توجه به اقدامات ترامپ آبستن تحولاتی بزرگ باشد. اگر ترامپ بخواهد تصمیم خود برای ایجاد منطقه امن در سوریه را عملی کند بدون شک همان گزینه ای را انتخاب کرده که ترکیه سالها بدنبال آن بوده یعنی ایجاد منطقه ای امن برای تروریست ها .

مبارزه جدی تر با داعش نیازممند همکاری با روسیه و کشورهای تاثیر گذار خاورمیانه از جمله ایران است اما با توجه به تلاش آغاز شده در امریکا و دیگر کشورهای غربی برای دور کردن ترامپ از روسیه، به نظر می رسد که وی دست کم در پرداختن به این اولویت با مشکلاتی مواجه شود.

نتیجه

نتیجه کلام آنکه مرور اقدامات یک هفته ای ترامپ و واکنش های مختلف به این اقدامات نشان می دهد که تقابل امریکا با چین جدی تر از هر زمان دیگری است بطوریکه برخی از مقامات چینی صحبت از رهبری جهان کرده و رسانه های چین نیز با انتشار گزارش هایی از کشورهای مختلف خواستند که دونالد ترامپ رییس جمهوری جدید امریکا را به دلیل سیاست های نادرست اتخاذ شده تحت فشار بگذارند.

رسانه های چین روز چهارشنبه در مطالب خود تاکید کردند که سیاست های تجاری و انرژی دولت امریکا می تواند برای دنیا مشکل ساز شود و کشورهای مختلف بخصوص آنها که ارتباط و همکاری نزدیکتری با واشنگتن دارند باید از اجرای برنامه های نامطلوب اقتصادی ترامپ جلوگیری کنند.

بر همین اساس پیش بینی می شود که جهان با توجه به اقدامات ترامپ آبستن تحولاتی بزرگ باشد. تحولاتی که شاید موجب خیزش اژدهای زرد در برابر امریکا شود؛ امری که در صورت وقوع بدون شک ترامپ را از پرداختن به اولویت هایی همچون شکست داعش دور می کند.