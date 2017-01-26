به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی در مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان که عصر پنجشنبه در اداره کل ورزش و جوانان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئت‌های استانی و شهرستانی مربوطه، پشتیبان ورزش قهرمانی و سلامت همگانی هستند و به بهترین نحو از ورزشکاران حمایت خواهیم کرد.

وی افزود: ما فدراسیون مدال بگیری نیستیم اما در مدال آوری تمامی رشته‌های ورزشی سهم داریم که این نشان دهنده اهمیت کار فدراسیون پزشکی ورزشی است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: ما همواره نسبت به شهرستان‌ها دغدغه داشتیم و معتقد هستیم که این قسمت مغفول مانده است.

نوروزی ادامه داد: به اعتقاد من هیئت‌های شهرستانی باید دارای ساختار مشخصی باشند و این در حالی بوده که شاید برخی از هیئت‌های شهرستانی رئیس هم ندارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های فدراسیون ایجاد کلینیک پزشکی ورزشی در تمامی مراکز استان‌هاست و به مرور زمان این کلینیک در سایر شهرستان‌های استان نیز ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به تفاهم فدراسیون پزشکی ورزشی با آموزش و پرورش گفت: کارگروه دانش آموزی در فدراسیون تشکیل شده و با وزارت آموزش و پرورش در زمینه معاینات سلامتی همکاری خواهیم کرد.

برگزاری مجمع هیئت پزشکی ورزشی گلستان در یکی از شهرستان‌ها

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به شرایط برگزاری مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان اشاره و اظهار کرد: این مجمع باید توسط دبیر هیئت اداره شود و ایشان کارهای اجرایی برگزاری مجمع را انجام دهند.

نوروزی افزود: پیشنهاد من این است که مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی گلستان سال آینده در یکی از شهرستان‌های استان برگزار شود تا آنها هم احساس مسئولیت کنند.

وی تصریح کرد: فاصله شهرستان‌های گرگان و گنبد از لحاظ تعداد ورزشکار بیمه شده بسیار زیاد بوده و در مجموع استان گلستان باید دو برابر تعداد فعلی ورزشکار بیمه شده داشته باشد.

وی یادآور شد: گرگان نیز به عنوان مرکز استان باید ورزشکار بیشتری داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید تفاهم نامه با نهادهای مختلف امضا شود.