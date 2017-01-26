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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۰

رئیس جمهور جدید اتریش سوگند خورد

رئیس جمهور جدید اتریش سوگند خورد

رئیس جمهور جدید اتریش امروز پنجشنبه سوگند خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «الکساندر  واندر بلن» امروز به صورت رسمی رئیس‌جمهور اتریش شد.

واندربلن همزمان با ادای سوگند خود به عنوان رئیس‌جمهور اتریش اظهار کرد: من متعهد می‌شوم تا وفادارانه از قانون اساسی کشور و تمامی قوانین جمهوری پیروی کنم تا بتوانم در بهترین حالت نقش خود را ایفا کنم.

هاینز فیشر، رئیس‌جمهور سابق اتریش که ۸ ژوئیه ۲۰۱۶ دوره‌اش در کنار کریستین کن، صدراعظم این کشور به پایان رسید به همراه خبرنگاران و نمایندگان کلیسا در مراسم ادای سوگند رئیس‌جمهور جدید اتریش حضور داشتند.

رئیس‌جمهور فدرال اتریش هر شش سال توسط مردم انتخاب می‌شود که معمولا نقشی تشریفاتی بر عهده دارد.

رئیس‌جمهور اتریش این اجازه را خواهد داشت تا خارج از کشور نماینده دولت باشد، صدراعظم و وزرا را انتخاب کند، لوایح قانونی را امضا یا وتو کند و برخی مسئولیت‌های دیگر را بر عهده داشته باشد.

کد مطلب 3888310
عبدالحمید بیاتی

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