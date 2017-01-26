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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال آسیا ؛

ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با استرالیا برای فینال

ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ دیدار با استرالیا برای فینال

تیم بسکتبال با ویلچر زیر۲۳ سال ایران با مجموع چهار برد و یک باخت و کسب عنوان دوم به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روز پایانی مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی جهان امروز پنجشنبه در تایلند برگزار شد. در چارچوب این روز از رقابت ها تیم ایران به مصاف ژاپن رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۶۷ بر ۵۶ متحمل شکست شد.

تیم بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال ایران در حالی مقابل ژاپن شکست خورد که طی دیدارهای گذشته خود موفق به کسب برتری برابر تیم های تایلند، هند، استرالیا و چین شده بود.

بدین ترتیب تیم بسکتبال با ویلچر زیر ٢٣ سال ایران با مجموع ۴ برد و یک باخت به عنوان تیم دوم مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی مسابقات زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی جهان صعود کرد. ژاپن، تایلند و استرالیا دیگر تیم های راه یافته به این مرحله از مسابقات هستند.

مسابقات بسکتبال زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی جهان روز جمعه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی در تایلند پیگیری خواهد شد. در این مرحله از رقابت ها تیم کشورمان برای صعود به مرحله فینال به مصاف استرالیا خواهد رفت.

سه تیم برتر مسابقات بسکتبال با ویلچر زیر ۲۳ سال آسیا و انتخابی جهان سهمیه حضور در مسابقات جوانان جهان را به دست می آورند که سال آینده به میزبانی کانادا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3888311
زینب حاجی حسینی

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