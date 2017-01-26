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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

با حضور مسئولان استانی؛

رئیس جدید اداره محیط زیست شهرستان رودسر معرفی شد

رئیس جدید اداره محیط زیست شهرستان رودسر معرفی شد

رودسر- رئیس جدید اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان رودسر با حضور مسئولان استانی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنج شنبه با حضور معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان و جمعی از مسئولان شهرستانی رئیس جدید اداره حفاظت از محیط زیست رودسر معرفی شد.

در این مراسم فرماندار رودسر اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب دولت توجه به حوزه محیط زیست است.

امیر جانبازی نمونه بارز توجه به موارد محیط زیستی را سایت نفتی سردار جنگل عنوان کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران باید در خصوص مسائل زیست محیطی جدیت بیشتری داشته تا برای شروع عملیات اجرایی مشکلی وجود نداشته باشد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات «علی درویشی» رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست رودسر «علی محمد پور» بعنوان رئیس جدید این اداره در شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 3888315

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