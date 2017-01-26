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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

نخستین دیدار با فلسطین؛

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در غرب آسیا اعلام شد

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در غرب آسیا اعلام شد

طبق برنامه مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا، تیم ملی ایران نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر فلسطین برگزار می کند و در آخرین دیدار هم به مصاف اردن میزبان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز از سوی کمیته برگزار کننده این رقابت ها اعلام شد و بر اساس آن برنامه دیدارهای مقدماتی ۶ تیم شرکت کننده در این رقابت ها مشخص شد.

مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا از روز یکشنبه هفته آینده در امان اردن آغاز می شود. علاوه بر ایران تیم های فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و اردن (میزبان) دیگر تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند.

طبق برنامه اعلام شده تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در این رقابت ها را برابر فلسطین برگزار می کند سپس به ترتیب به مصاف سوریه، لبنان، عراق و اردن خواهد رفت.

برنامه های دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال غرب آسیا به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ بهمن ماه

* ایران – فلسطین

*اردن – سوریه

*عراق – لبنان

دوشنبه ۱۱ بهمن ماه

* ایران – سوریه

*اردن -عراق

*فلسطین – لبنان

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه

*ایران – لبنان

*اردن – فلسطین

*سوریه –عراق

چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه

*ایران – عراق

*اردن – لبنان

*فلسطین – سوریه

پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه

*ایران – اردن

*فلسطین – عراق

*سوریه – لبنان

کد مطلب 3888316
زینب حاجی حسینی

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