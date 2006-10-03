پيكان تنها به تجربه پرسپوليس باخت/ بايد ضعف هايمان را برطرف كنيم

به گزارش خبرنگار مهر ساموئل دارابينيان با بيان اين مطلب گفت: بازي جذابي را از هر دو تيم پيكان و پرسپوليس شاهد بوديم و تماشاگران از عملكرد هر دو تيم رضايت كامل داشتند. بي شك در اين بازي پرسپوليس شايسته كسب پيروزي بود. البته اين تمام بازي ما نبود و در آينده بهتر از اين خواهيم شد.

وي كه در پايان بازي پيكان - پرسپوليس در جمع خبرنگاران گفتگو مي كرد اذعان داشت: كار ما كماكان ادامه خواهد داشت و سعي مي كنيم درآينده بهتر از اين بازي كنيم .با اينكه بعضي از بازيكنان ما براي اولين بار بازي در مقابل تماشاگران را در ورزشگاه آزادي تجربه مي كردند اما در بعد فني چيزي كمتر از پرسپوليس نداشتند و اين تيم تنها با اتكا به تجربه بازيكنانش برابر پيكان به برتري رسيد.

سرمربي تيم فوتبال پيكان تهران ادامه داد: در تمام بازيهاي گذشته براي زدن گل تا آخرين لحظه بازي تلاش مي كرديم و اين بازي نيز مستثني از ديدارهاي قبلي ما نبود و تا سوت پايان بازي براي فتح دروازه پرسپوليس تلاش داشتيم.

اين مربي ارمنستاني با قبول اين نكته كه تيمش در خط حمله با ضعفهاي روبروست ، اظهار داشت: براي رفع مشكل گلزني بايد بيشترهمت كنيم و با تلاش بسيار در جهت رفع اين نقيصه گام برداريم.

دارابينيان ادامه داد: از ميلاد نوري انتظار زيادي داشتم ، اما بازيكنان مياني پرسپوليس فرصت بازي به وي ندادند تا جائيكه ناچار به تعويضش شديم .فكر مي كنم با خروج وي از زمين و جابجايي در خط مياني تيم ما در نيمه دوم بهتر كار كرد.

وي تصريح كرد: نمي توانم از بين بازيكنان تيم خود يك نفررا به عنوان چهره برتر انتخاب كنم زيرا همه تلاش كردند و مانند بازيهاي گذشته هر چه در توان داشتند به كار گرفتند تا تيم برابر پرسپوليس نتيجه بگيرد.اما در تيم حريف بيش از همه، كار گروهي به چشم آمد و اين تاكتيك آنها را پسنديدم . پرسپوليسي ها خيلي آسان و سريع از حالت دفاع به حمله درآمده و روي دروازه ما خطر ساز مي شدند.