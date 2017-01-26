۳۰۰۰ دیدار از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری، فریبرز نجفی افزود: این طرح به منظور سرکشی و دیدار با خانواده شهداء و ایثارگران و تجلیل از خانواده آنان به صورت دوره ای برگزار می شود.

وی سرکشی و بازدید از خانواده شهدای فجرآفرین (شهدای انقلاب) و یادواره شهدای انقلاب را از مهمترین برنامه های دهه فجر امسال عنوان کرد و گفت: همه ساله یک طرح ویژه سرکشی از خانواده شهدا از ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسفندماه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان ها اجرا می شود.

وی افزود: خدمت به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان به عنوان سرمایه های معنوی انقلاب و ملت اقدامی فرهنگی و ارزشمند است.