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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال وبختیاری:

۳۰۰۰ دیدار از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری انجام شد

۳۰۰۰ دیدار از خانواده شهدای چهارمحال و بختیاری انجام شد

شهرکرد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال وبختیاری گفت: مسئولان این استان امسال در قالب طرح سپاس سه هزار بار از خانواده شهدای این استان دیدار کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری، فریبرز نجفی افزود: این طرح به منظور سرکشی و دیدار با خانواده شهداء و ایثارگران و تجلیل از خانواده آنان به صورت دوره ای برگزار می شود.

وی سرکشی و بازدید از خانواده شهدای فجرآفرین (شهدای انقلاب) و یادواره شهدای انقلاب را از مهمترین برنامه های دهه فجر امسال عنوان کرد و گفت: همه ساله یک طرح ویژه سرکشی از خانواده شهدا از ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسفندماه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان ها اجرا می شود.

وی افزود: خدمت به خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان به عنوان سرمایه های معنوی انقلاب و ملت اقدامی فرهنگی و ارزشمند است.

کد مطلب 3888321

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