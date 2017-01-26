امکان فرود بالگرد در محل درمان توسط پایگاه امداد هوایی جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قادری فر در آیین افتتاح دومین پایگاه اورژانس هوایی استان فارس گفت: کاهش زمان انتقال بیمار از صحنه حادثه به مراکز درمانی از اهداف استقرار پایگاه های اورژانس هوایی است.

وی با اشاره به اینکه اورژانس هوایی جهرم به عنوان دومین پایگاه استان فارس به خدمات رسانی مشغول شده است، افزود: امکان فرود در محل درمان از ویژگی های اورژانس هوایی جهرم است در حالی که این امکان در پایگاه شیراز وجود ندارد.

قادری فر بیان کرد: این آمبولانس برای مأموریت های خاصی نظیر سوانح ترافیکی، مادران باردار و بیمارانی که نیاز به انتقال سریع دارند به کار گرفته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در این مراسم گفت: هزینه های جاری اورژانس هوایی جهرم از طرح تحول سلامت پرداخت می شود.

رحمانیان افزود: این بالگرد به همراه کادر تخصصی امداد هوایی در بیمارستان پیمانیه جهرم مستقر می شود.