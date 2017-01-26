۴ هزار طرح ورزشی در کشور نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر پنجشنبه در نشست با روسای و نائب رئیسان هیئت های ورزشی و تشکل های مردم نهاد استان قزوین به مشکلات وسوالات مطرح شده از سوی فعالان ورزشی پاسخ داد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در خصوص وضعیت طرح های نیمه تمام ورزشی اظهارداشت: در سراسر کشورهای پروژه های نیمه تمامی داریم که در صورت اختصاص بودجه لازم برای تکمیل آنها بسرعت اقدام می کنیم.

سلطانی فر تصریح کرد:درحال حاضر تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی درکشور به ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اگر این اعتبار تامین شود در مدت ۵ سال تمامی آنها را آماده بهره برداری کرده و در اختیار ورزشکاران قرار می دهیم.

طرح جامع ورزش تدوین و تصویب می شود

وی در خصوص طرح جامع ورزش کشور هم گفت: سند توسعه ورزش کشور نیازمند بازنگری است تا بتوانیم آنرا با کمترین مشکل عملیاتی کنیم و این کار در حال انجام است.

سلطانی فر تصریح کرد: سند توسعه تقدیم دولت شده است و در صورت تصویب آن می توانیم به نیازهای جامعه ورزش بخوبی پاسخ دهیم.

یک میلیون نفر وام ازدواج می گیرند

وزیر ورزش وجوانان در خصوص پرداخت تسهیلات به زوج های جوان یادآورشد: امسال ۷۰۰ هزار فقره وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به جوانان پرداخت شده است و ۳۰۰ هزار فقره دیگر تصویب شده که امیدواریم تا پایان امسال این وامها نیز پرداخت شود.

سلطانی فر بیان کرد: با پرداخت یک میلیون فقره وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج گام ارزشمندی در حل مشکلات ازدواج جوانان برداشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: از سال آینده با نگاه بسیار خوب و بودجه ای که برای ورزش دیده شده امیدواریم شاهد تحول اساسی در حوزه ورزش و امور جوانان کشور باشیم.

قزوین قادر است در لیگ های برتری حضور یابد

وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: قزوین استعدادهای ورزشی بسیار خوبی دارد و هم دولت و هم بخش خصوصی بخوبی وارد این عرصه شده اند که می تواند به توسعه ورزش های قهرمانی هم کمک کند.

وی بیان کرد: استان قزوین با ظرفیت هایی که دارد می تواند در لیگ های برتری رشته های والیبال، فوتبال، بسکتبال و ورزشهای رزمی بخوبی حضور پیدا کرده و بدرخشد.