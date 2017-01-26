به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی هیئت پزشکی ورزشی گلستان عصر پنجشنبه با حضور رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و دیگر اعضای مجمع در اداره کل ورزش و جوانان گلستان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در این مجمع گفت: در مدت حضور بنده ۲۵ مجمع در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شده و این نخستین مجمعی است که در آن افراد غیر عضو حضور دارند.

بهمن طیبی افزود: با توجه به حساسیت کار هیئت پزشکی ورزشی باید از زحمات آنها تشکر کرد، اما نیاز به برنامه مدون برای هیئت‌های شهرستانی است که تا کنون چنین برنامه‌ای وجود نداشته است.

هیئت پزشکی ورزشی به صورت رایگان در مسابقات حضور پیدا کند

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: نیاز است تا تعرفه و هزینه‌های خدمات پزشکی در زمان مسابقات، با توجه به شرایط مالی هیئت‌ها در نظر گرفته شود، زیرا آنها با مشکلات مالی رو به رو هستند.

طیبی ادامه داد: هیئت پزشکی ورزشی حتی می‌تواند به صورت رایگان در مسابقات حضور پیدا کند زیرا درآمد این هیئت از طریق هیئت‌های دیگر تامین می‌شود.

وی یادآور شد: از فدراسیون پزشکی ورزشی می‌خواهم تا به مشکل آمبولانس هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان رسیدگی کند.

۱۹ دوره آموزشی پزشکی ورزشی در گلستان برگزار شد

رئیس هیئت پزشکی ورزشی گلستان با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌ها و اهداف این هیئت گفت: افزایش ورزشکاران سازمان یافته، برگزاری دوره‌های آموزشی، تعامل با مراکز علمی دانشگاهی، انعقاد تفاهم نامه با مراکز درمانی، پوشش پزشکی مسابقات ورزشی، گسترش نظارت بر باشگاه‌ها و اماکن ورزشی از جمله مهم ترین برنامه‌های هیئت پزشکی ورزشی استان گلستان است.

علی اصغر آیت اللهی افزود: راه اندازی مرکز فیزیوتراپی شرق استان، بازدید از هیئت‌های شهرستانی، تسریع در پرداخت هزینه‌های درمانی ورزشکاران آسیب دیده، ارائه خدمات ویزیت رایگان پزشکی به عموم مردم و ارائه خدمات فیزیوتراپی رایگان به ورزشکاران آسیب دیده از دیگر برنامه‌های ما در سال آینده خواهد بود.

وی به عملکرد هیئت پزشکی ورزشی گلستان در ۱۰ ماه نخست امسال اشاره و اظهار کرد: ۱۹ دوره متنوع آموزشی با شرکت هزار و ۵۷۰ نفر برگزار شد که ۱۷ دوره در گرگان و دو دوره دیگر در شهرستان‌های علی آباد کتول و آزادشهر بود.

بیش از ۵۵ هزار ورزشکار بیمه شده در گلستان فعالیت می‌کنند

رئیس هیئت پزشکی ورزشی گلستان در خصوص تعداد ورزشکاران بیمه شده در استان خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار و ۲۳۳ ورزشکار بیمه شده در استان فعالیت می‌کنند که ۳۹ هزار و ۸۸۳ آقا و ۱۵ هزار و ۳۵۰ خانم هستند.

آیت اللهی تصریح کرد: شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس و علی آباد کتول به ترتیب دارای بیشترین ورزشکار بیمه شده در استان هستند و رشته‌های فوتبال، والیبال و روستایی عشایری نیز بیشترین تعداد ورزشکار تحت پوشش را دارند.

وی ادامه داد: در ۱۰ ماه نخست امسال ۴۰۰ ورزشکار آسیب دیدند که ۲۷۰ آقا و ۱۳۰ خانم هستند و فوتبال، ورزش‌های رزمی و والیبال به ترتیب بیشترین آسیب دیدگی را داشتند.

آیت اللهی بیان کرد: بیشترین مصدومیت ورزشکاران از ناحیه زانو، مچ پا، شانه و کمر هستند که ۳۵ نفر از آنها برای انجام اعمال جراحی به فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی شدند.

وی یادآور شد: هزار و ۲۰۰ جلسه خدمات فیزیوتراپی به ۱۴۰ نفر از ورزشکاران و مربیان استان گلستان ارائه شد.

اقدام عجیب هیئت پزشکی ورزشی گلستان در مجمع عمومی

در مجامع عمومی هیئت‌های ورزشی استان که با حضور رئیس فدراسیون برگزار می‌شود، عملکرد و گزارش مالی هیئت مربوطه ارائه خواهد شد، رئیس هیئت برنامه‌ها و اهداف خود را بیان می‌کند و اعضای هیئت نیز پیشنهادات خود را مطرح خواهند کرد.

اما مسئولان هیئت پزشکی ورزشی گلستان در اقدامی عجیب در مجمع عمومی، برنامه تجلیل برای اعضای مجمع تدارک دیده بودند که حتی انتقاد مدیرکل ورزش و جوانان استان را به همراه داشت.

حضور برخی افراد که عضو مجمع هیئت پزشکی ورزشی گلستان نبودند نیز در این جلسه قابل توجه بود.