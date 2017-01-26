ابراز نگرانی سازمان ملل درباره دو میلیون آواره یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود دو میلیون و دویست هزار یمنی آواره در شرایط نامناسب و سختی به سر می برند.

«جرج خوری» مدیر قطری دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن اعلام کرد شمار آوارگان در یمن به حدود دو میلیون و دویست هزار نفر رسیده است.

خوری در بیانیه ای تأکید کرد آوارگان در شرایط غم انگیزی به سر می برند چرا که به ملزومات اصلی زندگی مانند خوراک، سرپناه و منبع درآمد نیاز دارند.

نیروهای دولت مستعفی یمن به همراه همپیمانانشان از مارس ۲۰۱۵ با نیروهای انصارالله درگیر شده اند؛ این درگیری ها موجب آوارگی شمار زیادی از یمنی ها شده است.